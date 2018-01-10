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Украина во «вражеском» рейтинге россиян обошла не только Евросоюз, но и экстремистскую группировку «Исламское государство». Такие данные опубликовал российский «Левада-центр». На вопрос «Кого вы считаете врагами России?» 29 процентов опрошенных россиян назвали Украину. На первом месте с результатом 68 процентов – США. Действительно ли россияне боятся Украину и почему?

66% участников опроса «Левада-центра» считают: у сегодняшней России враги есть. И на первом месте среди них – ожидаемо, США. Их назвали врагами 68% респондентов. На втором месте – Украина, 29%. Евросоюз лишь на третьем, 14%. Пятая часть опрошенных считает главными врагами бывшие республики СССР – Грузию, государства Балтии. И лишь 5% – назвали врагами боевиков «Исламского государства».

В приведённых цифрах нет ничего удивительного, говорит политолог Бачо Корчилава, ведь в России врагом считают всех, кто не согласен жить так, как указывает империя.

Мозг среднестатистического россиянина формируется телевизором. Завтра там поменяется пропаганда на то, что Украина – самый лучший в мире сосед

«Несколько лет назад Грузия занимала первые места в этом рейтинге. Это всё из-за того, что говорит телевизор. Мозг среднестатистического россиянина формируется телевизором. Завтра там поменяется пропаганда на то, что Украина – самый лучший в мире сосед. Россияне привыкли к тому, что их политика формируется на уровне того, что вам сказали – должны делать. Они не столько возмездия боятся, сколько рассуждают в ключе «Мы вот требуем, а если вы этого не делаете, то вы наши враги». Просто в России не понимают, что в Украине, Грузии или США есть свои национальные интересы, не связанные с интересами России. Хотя национальные интересы Российской Федерации не совпадают со здравым смыслом», – говорит Корчилава.

По мнению Корчилавы, образ врага для россиян преходящий. Кого назначит пропаганда, того население и будет ненавидеть.

Важнее обращать внимание на то, что большая часть россиян как раз НЕ считает Украину врагом, считает российский социолог Игорь Чубайс. По его словам, такие данные – это выборка не самых образованных россиян, которые легко поддаются пропаганде.

Даже при таком масштабном воздействии большинство россиян не считает Украину врагом. На мой взгляд, это важнее

«Почему Украину не удивляет, что в ОРДЛО – те же самые граждане Украины – рассуждают не так, как в Киеве? Это происходит потому, что там массированная пропаганда. Похожая ситуация и в России, здесь идёт массированная пропаганда, потому, что Украина, к которой здесь многие относятся с симпатией, уважением и с надеждой, не сделала ничего, чтобы пробить информационную атаку России. Кремль в собственной стране дезинформирует граждан. Украина не делает никаких теле- и радиопрограмм для того, чтобы объяснить позицию киевских властей. В ситуации информационной войны 29 процентов россиян говорят, что Украина – наш враг. Даже при таком масштабном воздействии большинство россиян не считает Украину врагом. На мой взгляд, это важнее, чем 29 процентов», – рассказывает Чубайс.

Кроме того, по словам Чубайса, конкретного образа врага опрошенные россияне не могут даже сформулировать. «Они боятся слова «бандеровцы». Но при этом забывают, что «НКВДшники» уничтожили гораздо больше украинских граждан, чем тех, которые погибли в результате деятельности ОУН, при том, что сам Бандера был в немецком концлагере», – говорит социолог.

Россияне действительно верят в то, что в Украине «фашисты» и русофобы, отсюда и взялись эти 29 процентов, говорит руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

Весь масскульт российский взращивает такое отношение к Украине

«С 2014 года в российских новостях постоянно говорится об Украине, и говорится в негативном контексте. Важно понимать, что весь масскульт российский взращивает такое отношение к Украине. Образ украинца как врага культивировался с 2004 года. По всем российским нарративам Украина – это инструмент Запада по уничтожению российской державы и культуры. Поэтому абсолютно логично, что американцы на первом месте, а украинцы на втором», – сказал Данилюк.

По мнению Данилюка, врагами украинцев россияне назвали ещё и потому, что считают «предателями» – за отказ Украины строить братский «русский мир».

Интересно, что страны Ближнего Востока врагами России назвали лишь 4% опрошенных, и столько же респондентов считают врагами тех, «кто сегодня стоит у власти в России (чиновники, правительство, «друзья Путина»).

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)