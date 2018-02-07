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Во что верить и кому молиться жителям ОРЛО – право принимать такие решения взяли на себя лидеры группировки «ЛНР». 2 февраля так называемый «Народный совет» принял «закон о свободе совести и религиозных объединениях». Теперь каждая церковь должна будет доказать боевикам свое право на существование. Эксперты считают, что ситуация будет аналогична российской, когда государство запретило множество церквей и религиозных конфессий, оставив в неприкосновенности Российскую православную церковь Московского патриархата (РПЦ МП).

Представители группировки «ЛНР», которую контролирует Россия, говорят, что так называемый закон «о свободе совести и религиозных объединениях» был для них долгожданным. Теперь все церкви и конфессии должны будут в течении трех месяцев пройти регистрацию. Никому остаться в тени не удастся, потому что вся информация у вооруженного формирования есть, сказал на брифинге так называемый «и.о. министра культуры» группировки «ЛНР» Дмитрий Сидоров. Его ведомству поручили исполнять этот закон. Боевики планируют создать так называемую «религиоведческую экспертизу» из священников и теологов. И уже это собрание будет решать – можно ли молиться и проводить обряд той или иной церкви. Например, проводить такие обряды в жилых помещениях запрещено.

Мы заранее отсекли всех «Свидетелей Иеговы» и тому подобные организации, протестанты – это не традиционная конфессия

«Все организации, которые не прошли регистрацию в «ЛНР», на сегодняшний день являются незаконными. Нами были умышленно исключены понятия «религиозных групп» из закона. Мы заранее отсекли всех «Свидетелей Иеговы» и тому подобные организации, протестанты – это не традиционная конфессия», – заявил Дмитрий Сидоров

В Украине церкви регистрируются для того, чтобы приобрести статус юрлица, арендовать помещения или вести какую-либо другую деятельность. Религиозная сторона государства не касается. У контролируемых же Россией боевиков цель – уничтожить на подконрольной им территории неугодные церкви, подвергнув их веру субъективной оценке, считает религиовед Людмила Филипович.

Мы понимаем, что это будет Русская православная церковь. Все остальные будут провозглашены как недуховные, нерелигиозные

«Эта «религиоведческая экспертиза» не носит объективного характера. Если туда будут включены представители духовенства, мы понимаем, что это будет Русская православная церковь, то они не потерпят конкуренции на своей духовной территории. Все остальные будут провозглашены как недуховные, нерелигиозные, псевдо- или квазирелигиозные», – заявила Людмила Филипович

Взятый боевиками в плен корреспондент Радио Свобода, донецкий блогер Станислав Васин ​уже рассказывал о духовном кураторстве Московского патриархата над «русским миром» Донбасса. РПЦ по-прежнему считается одним из столпов так называемой «борьбы против фашизма».

«Достаточно сказать, что в редкие визиты Захарченко в Свято-Преображенский собор в центре Донецка в храме останавливается служба, если главарь группировки «ДНР» не заявляет о своём визите заранее... пропаганда «русского мира» среди оставшегося здесь духовенства всё же ведётся. Я бываю в церкви не часто, но на Пасху мне уже дважды – в 2015-м и 2016-м – приходилось слышать в проповеди священника о «священной борьбе», которую «ведёт наш народ против врага». Всё это говорится невероятно расплывчато и абстрактно, но стоящие вокруг люди в камуфляже довольно чётко дают понять, к кому обращены эти слова и кто в стенах этой церкви враг», – писал Станислав Васин

​Группировка «ЛНР» копирует политику России: там уже запрещены мормоны, свидетели Иеговы, кришнаиты, УПЦ Киевского патриархата и другие церкви. То же самое будет и в ОРЛО, считает секретарь межконфессионального совета Донецка до 2014 года Сергей Косяк. По его мнению, баптисты и пятидесятники, скорее всего, получат сертификат, поскольку бывший главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий был дьяконом пятидесятников. Список церквей, подлежащих запрету, уже готов и спущен из Кремля, считает Сергей Косяк.

Россия вся построена на фобии. «Свидетелей Иеговы» они боятся, потому что они массовые. Киевский патриархат в России ненавидят

«Россия вся построена на фобии, все что она не контролирует или не понимает – она пытается уничтожить. «Свидетелей Иеговы» они боятся, потому что они массовые, и они послушны своим руководителям. Киевский патриархат в России ненавидят. Московский патриархат, Путин и Кирилл – правая и левая нога. У Московского патриархата физическое невосприятие Киевского патриархата, для них это раскольники», – сказал в интервью Сергей Косяк.

На неподконтрольной территории группировки уже конфисковывают здания, принадлежащие неугодным церквям. А на верующих оказывается давление, рассказал спикер центра «Свидетелей Иеговы» в Украине Иван Ригер.

На территории ОРДЛО есть и конфискация мест поклонения, и аресты за исповедование или реализацию права поклоняться Богу

«На той территории (территория ОРДЛО – ред.) есть и конфискация мест поклонения, и аресты за исповедование или реализацию права поклоняться Богу. Притеснение права делиться верованием с другими людьми, используя стенды, все это имеет место. Конечно, теперь не получится поклоняться Богу привычным для нас способом, но мы уверены, что никакие обстоятельства не сломят веру людей», – говорит Иван Ригер

Представители группировки «ЛНР» заявили, что если в запрещенных конфессиях будет одновременно собираться и молиться более 5 человек, то это пойдет под их «уголовную статью» «Незаконное объединение граждан» – до 4-х лет. Об уровне религиозной политики в оккупации также говорит факт, что, комментируя новый закон на пресс-конференции в Луганске, ответственные за его исполнение не смогли перечислить основные мировые религии.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)