В Краматорске СБУ передала в суд материалы по одной из местных жительниц – по мнению следствия, она была главой так называемой избирательной комиссии, проводившей весной 2014 незаконный «референдум». Женщину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сын подозреваемой заявляет о давлении со стороны правоохранительных органов – самой Службы безопасности и Национальной полиции. В Службе безопасности утверждают, что доказательств виновности хватает – и показания свидетелей, и переписка с одним из главарей пророссийских боевиков.

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5 апреля в Краматорском городском суде будут судить очередного предполагаемого организатора так называемого «референдума», который проводили пророссийские сепаратисты весной 2014 года. На скамье подозреваемых – шестидесятилетняя Наталья Кравченко, которая, по версии Службы безопасности Украины, была главой одного из так называемых избирательных участков. 10–11 мая 2014 года она инструктировала других членов комиссии на «референдуме» и впоследствии передавала урны с заполненными «бюллетенями» представителям группировки «ДНР».

Досудебное следствие шло с ноября 2017 года – женщине предъявили обвинение после изучения следователем материалов старого производства 12014050620000436, которое объединяет всех предполагаемых участников и организаторов так называемого «волеизъявления граждан» на Донбассе.

Обвинение базируется на показаниях примерно десятка свидетелей, видеоматериалах из Youtube и материалах обыска, который провели в квартире у Натальи Кравченко. По словам её сына Дениса Кравченко, который живёт вместе с матерью, обыск длился около 5 часов. Его также провели в день шестидесятилетнего юбилея матери – а значит, настаивает Денис, нарушили норму криминально-процессуального кодекса про необходимость проводить обыск таким образом, чтобы минимально мешать жизни подозреваемого. В результате в квартиру даже вызывали скорую помощь, говорит Денис Кравченко. Во время обыска изъяли телефон матери. При этом, по его словам, сотрудник Службы безопасности Украины приходил к ним домой ещё до открытия уголовного дела, в начале октября.

Каким образом, ещё не зная о причастности моей матери, когда у оперативного сотрудника ещё не было фактов, он пришёл и начал предъявлять претензии?

«Каким образом, ещё не зная о причастности моей матери, когда у оперативного сотрудника ещё не было фактов, он пришёл и начал предъявлять претензии? Он приходил неоднократно, хотя повестки не было и дела не было тогда никакого», – утверждает Денис Кравченко. До этого из-за «референдума» никаких вопросов к ней не возникало.

Рассмотрение дела в суде переносят

Дело было передано в суд в начале января, первое заседание должно было состояться в том же месяце, однако его несколько раз переносили – сначала из-за отказа адвоката Игоря Копычко защищать Кравченко, затем из-за неявки нового государственного адвоката и прокурора. Объяснить Радио Донбасс.Реалии, почему он отказался защищать женщину, Копычко отказался.

Поиск по реестру судебных решений по производству 12014050620000436 показывает, что суды вынесли по нему уже семь приговоров с подобными обстоятельствами – ни один не закончился реальным тюремным сроком, а некоторые осуждённые официально пошли на сделку со следствием. Впрочем, часть дел, как и у Натальи Кравченко, могли быть выделены в отдельные производства. По тому же производству суды также приняли 15 других решений, причём шесть из них – с начала текущего года. Это столько же, сколько за весь предыдущий год.

Сама Наталья Кравченко говорит, что она ни в чём не виновата, чтобы признаваться. На допросах она ссылалась на конституционное право не свидетельствовать против себя, а в разговоре с корреспондентом Радио Донбасс.Реалии утверждает: дело против неё сфабриковано, а в дни «референдума» она сидела дома.

Там изложены факты, которые не имеют ко мне отношения. Со всех дел повытягивали куски и туда повставляли. У меня мать была тяжело больна, я сидела с матерью, занималась ей

«Первый вопрос к судье у меня будет: почему нет сквозной нумерации страниц, там двойная нумерация. Там изложены факты, которые не имеют ко мне отношения. Со всех дел повытягивали куски и туда повставляли. У меня мать была тяжело больна, я сидела с матерью, занималась ей», – говорит она.

Кравченко не отрицает: с 2010 года она занималась украинскими выборами и была председателем на разных избирательных участках. Однако, возможно, СБУ перепутала – в Краматорске живёт её полная тёзка, о существовании которой женщина узнала в налоговой, когда на её частное предприятие попытались записать штраф другого предприятия, учредителем которого и была другая Наталья Кравченко.

«И ещё я видела в центре занятости: прихожу туда, а у моего инспектора на столе «лежат» две Натальи Борисовны Кравченко. Мы различаемся только годом рождения, у нас два года разницы», – рассказывает женщина Радио Донбасс.Реалии.

Подозреваемая переписывалась с Пушилиным – СБУ

Отвечая на запрос Радио Донбасс.Реалии, в Службе безопасности Украины подчеркнули: кроме показаний свидетелей, у них есть и другие доказательства связи Натальи Кравченко с пророссийскими силами Донецка.

Согласно выводам компьютерно-технической экспертизы, на телефоне есть СМС-сообщения Денису Пушилину – в апреле-мае 2014 года он был сопредседателем «временного правительства ДНР

«По месту проживания гражданки в рамках действующего законодательства на основании решения следственного судьи были проведены обыски и были изъяты документы, которые доказывают совершение ей уголовного преступления, а также мобильный телефон. Согласно выводам компьютерно-технической экспертизы, на телефоне есть СМС-сообщения Денису Пушилину – в апреле-мае 2014 года он был сопредседателем «временного правительства ДНР», – заявила пресс-офицер главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.

В сообщении идёт речь о предоставлении помощи, и оно датировано 12 апреля 2014 года. То есть было написано в период подготовки к проведению незаконного «референдума» в Донецкой области, подчеркнула пресс-офицер. И телефон, и документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

После жалоб в квартире провели второй обыск – сын подозреваемой

Сын подозреваемой считает, что правоохранители на него давят – вместе с матерью они писали жалобы в Генеральную и областную прокуратуры, президенту и в главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Нарушений в происходящем там не увидели.

Через несколько дней после передачи дела матери в суд обыск в квартире провели повторно – по уголовному производству уже против Дениса, который, по версии полиции, хранил дома наркотики. Впрочем, запрещённого ничего не нашли, да и обыск длился всего около часа.

Спикер главного управления национальной полиции в Донецкой области Иванна Ященко сообщила, что дело против Дениса Кравченко действительно было открыто, однако после проведения следственных мероприятий, обыска, его закрыли – оперативная информация не подтвердилась.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)