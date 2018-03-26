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Почти 10 лет небольшой отряд спасателей несет в Мариуполе круглогодичную ежедневную вахту, обеспечивая безопасность и маломерного флота, и людей, и города в нестандартных ситуациях. Когда мы говорим о спасателях, наше воображение рисует незамысловатую картинку катера с надписью «Спасательная служба» на борту и людей в оранжевых жилетах. Особо романтичные представят себе красочные кадры из зарубежных фильмов. Но в жизни все выглядит намного прозаичнее. А свою работу морские спасатели Приазовья называют не иначе, как боевое дежурство. За что отвечает аварийно-водолазная служба города и какую работу выполняет, выясняло Радио Донбасс.Реадии.

40 квадратных километра акватории Азовского моря прилегающей к городу, 20 километров береговой полосы, включая городские пляжи, 30 километров рек вблизи города – это территория ответственности спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя, рассказывает ее начальник Александр Татай.

Все думают, что море только три месяца, летом. Нет, это с первого июня по первое октября у нас массовый отдых, лодки, яхты, катера у нас ходят с марта по ноябрь включительно, а потом ледовая кампания

«Аварийно-водолазную службу городской совет создавал в 2008 году по той простой причине, что кроме прибрежных вод Азовского моря на удалении до одной морской мили и выполнение специальных работ повышенной опасности на коммунальных объектах никто не имеет права делать. Поэтому делали службу не только на море, а оно круглый год. Все думают, что море только три месяца, летом. Нет, это с первого июня по первое октября у нас массовый отдых, лодки, яхты, катера у нас ходят с марта по ноябрь включительно, а потом ледовая кампания. Все тоже самое, что и летом, только на льду», – говорит Татай.

Вы спросите сколько в городе спасателей? Всего 55 человек на полумиллионный город. Вместе с вахтенными и инженерно-техническими работниками. Основной состав спасательной службы – 30 человек. Летом в помощь спасателям приходят еще 12 человек из числа гражданских. Это глаза, уши и быстрые ноги спасательной службы. Их подготовкой занимаются специалисты основного состава.

Мы берем 12 работников, которых обучаем по программе пловец-спасатель. Как правило – это студенты, которые подрабатывают

«На 6 месяцев, на летний период мы берем 12 работников, которых обучаем по программе пловец-спасатель. Это спортивные молодые ребята, которым надо добежать и начать оказывать доврачебную помощь до прибытия катера или до прибытия скорой помощи. Глаза и уши. Как правило – это студенты, которые подрабатывают. Мы их готовим. Ну, как спасателей Малибу (смеется)», – говорит спасатель.

Убрать упавшее дерево, сберечь жилье от разрушения, разобрать завалы после обстрела, выполнить работу в труднодоступных и опасных местах – это тоже работа спасателей. Война добавила к их повседневной работе ликвидацию последствий обстрелов и контроль за взрывоопасными предметами в акватории моря. Жители Мариуполя, да и всех прифронтовых поселков точно знают, что первыми на помощь придут именно они. Их часто путают со службой МЧС, хотя задачи у спасателей города и спасателей МЧС немного отличаются.

Шквальный ветер срывает 12 листов кровли на школе. Кто это будет делать: зеленстрой, водоканал, теплосеть? А детям надо утром учиться. Мы заходим – и делаем

«Мы выполняем аварийно-спасательные работы повышенной опасности. Привожу пример. Шквальный ветер срывает 12 листов кровли на школе. Кто это будет делать: зеленстрой, водоканал, теплосеть? А детям надо утром заходить и учиться. А на улице минус 10 и осадки. Это каждый год такое, то там, то там. Мы заходим – и делаем. При чем тут МЧС? Они тушат пожары, а пожар – страшная вещь. Они обучены на спасение людей, а мы на ликвидацию последствий», – говорит Александр.

Сегодня мобильная бригада спасает частный сектор от подтопления. Группа водолазов, стоя в ледяной воде чистят ливнеотвод, который проходит под железнодорожным полотном.

У нас специальная работа, специальные навыки, специальное оборудование, специальные средства защиты

«Перед вами проходной тюбинг, который выводит ливневые и дренажные воды в Азовское море. Там стесненные условия и непригодная для дыхания среда. У нас специальная работа, где надо особое разрешение, специальные навыки, специальное оборудование, специальные средства защиты», – комментирует работу мобильной бригады начальник спасательной службы.

В составе спасательной службы есть водолазы и альпинисты, судоводители и медики, инженеры и матросы. Но при необходимости каждый из них выполнит любую работу.

Дайте нам ракету – мы и в космос полетим. Только сталь варить не беремся

«Дайте нам ракету – мы и в космос полетим, дайте с чем работать, и мы это сделаем. Только сталь варить не беремся, естественно», – говорит Александр Татай.

Через несколько дней начинается подготовка к летнему сезону. Безопасность акватории, прилегающей к городу – основная задача службы. К моменту, когда первый отдыхающий выйдет загорать на пляж, каждый его сантиметр и каждая миля в акватории будут уже проверены, а значит – безопасны.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)