Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Березень 2018, Київ 22:08
Донбас

Война добавила работы спасателям Мариуполя

Спасатели патрулируют акваторию Азовского моря

(Друкуємо мовою оригіналу)

Почти 10 лет небольшой отряд спасателей несет в Мариуполе круглогодичную ежедневную вахту, обеспечивая безопасность и маломерного флота, и людей, и города в нестандартных ситуациях. Когда мы говорим о спасателях, наше воображение рисует незамысловатую картинку катера с надписью «Спасательная служба» на борту и людей в оранжевых жилетах. Особо романтичные представят себе красочные кадры из зарубежных фильмов. Но в жизни все выглядит намного прозаичнее. А свою работу морские спасатели Приазовья называют не иначе, как боевое дежурство. За что отвечает аварийно-водолазная служба города и какую работу выполняет, выясняло Радио Донбасс.Реадии.

40 квадратных километра акватории Азовского моря прилегающей к городу, 20 километров береговой полосы, включая городские пляжи, 30 километров рек вблизи города – это территория ответственности спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя, рассказывает ее начальник Александр Татай.

Александр Татай
Александр Татай

Все думают, что море только три месяца, летом. Нет, это с первого июня по первое октября у нас массовый отдых, лодки, яхты, катера у нас ходят с марта по ноябрь включительно, а потом ледовая кампания

«Аварийно-водолазную службу городской совет создавал в 2008 году по той простой причине, что кроме прибрежных вод Азовского моря на удалении до одной морской мили и выполнение специальных работ повышенной опасности на коммунальных объектах никто не имеет права делать. Поэтому делали службу не только на море, а оно круглый год. Все думают, что море только три месяца, летом. Нет, это с первого июня по первое октября у нас массовый отдых, лодки, яхты, катера у нас ходят с марта по ноябрь включительно, а потом ледовая кампания. Все тоже самое, что и летом, только на льду», – говорит Татай.

Вы спросите сколько в городе спасателей? Всего 55 человек на полумиллионный город. Вместе с вахтенными и инженерно-техническими работниками. Основной состав спасательной службы – 30 человек. Летом в помощь спасателям приходят еще 12 человек из числа гражданских. Это глаза, уши и быстрые ноги спасательной службы. Их подготовкой занимаются специалисты основного состава.

Мобильная спасательная бригада производит очистку проходного тюбинга от отложений
Мобильная спасательная бригада производит очистку проходного тюбинга от отложений

Мы берем 12 работников, которых обучаем по программе пловец-спасатель. Как правило – это студенты, которые подрабатывают

«На 6 месяцев, на летний период мы берем 12 работников, которых обучаем по программе пловец-спасатель. Это спортивные молодые ребята, которым надо добежать и начать оказывать доврачебную помощь до прибытия катера или до прибытия скорой помощи. Глаза и уши. Как правило – это студенты, которые подрабатывают. Мы их готовим. Ну, как спасателей Малибу (смеется)», – говорит спасатель.

Бригада спасателей работает в селе Виноградное под Мариуполем
Бригада спасателей работает в селе Виноградное под Мариуполем

Убрать упавшее дерево, сберечь жилье от разрушения, разобрать завалы после обстрела, выполнить работу в труднодоступных и опасных местах – это тоже работа спасателей. Война добавила к их повседневной работе ликвидацию последствий обстрелов и контроль за взрывоопасными предметами в акватории моря. Жители Мариуполя, да и всех прифронтовых поселков точно знают, что первыми на помощь придут именно они. Их часто путают со службой МЧС, хотя задачи у спасателей города и спасателей МЧС немного отличаются.

Шквальный ветер срывает 12 листов кровли на школе. Кто это будет делать: зеленстрой, водоканал, теплосеть? А детям надо утром учиться. Мы заходим – и делаем

«Мы выполняем аварийно-спасательные работы повышенной опасности. Привожу пример. Шквальный ветер срывает 12 листов кровли на школе. Кто это будет делать: зеленстрой, водоканал, теплосеть? А детям надо утром заходить и учиться. А на улице минус 10 и осадки. Это каждый год такое, то там, то там. Мы заходим – и делаем. При чем тут МЧС? Они тушат пожары, а пожар – страшная вещь. Они обучены на спасение людей, а мы на ликвидацию последствий», – говорит Александр.

Акватория моря находится под постоянным наблюдением
Акватория моря находится под постоянным наблюдением

Сегодня мобильная бригада спасает частный сектор от подтопления. Группа водолазов, стоя в ледяной воде чистят ливнеотвод, который проходит под железнодорожным полотном.

У нас специальная работа, специальные навыки, специальное оборудование, специальные средства защиты

«Перед вами проходной тюбинг, который выводит ливневые и дренажные воды в Азовское море. Там стесненные условия и непригодная для дыхания среда. У нас специальная работа, где надо особое разрешение, специальные навыки, специальное оборудование, специальные средства защиты», – комментирует работу мобильной бригады начальник спасательной службы.

В составе спасательной службы есть водолазы и альпинисты, судоводители и медики, инженеры и матросы. Но при необходимости каждый из них выполнит любую работу.

Летом на городских пляжах Мариуполя отдыхает около 50 тысяч человек
Летом на городских пляжах Мариуполя отдыхает около 50 тысяч человек

Дайте нам ракету – мы и в космос полетим. Только сталь варить не беремся

«Дайте нам ракету – мы и в космос полетим, дайте с чем работать, и мы это сделаем. Только сталь варить не беремся, естественно», – говорит Александр Татай.

Через несколько дней начинается подготовка к летнему сезону. Безопасность акватории, прилегающей к городу – основная задача службы. К моменту, когда первый отдыхающий выйдет загорать на пляж, каждый его сантиметр и каждая миля в акватории будут уже проверены, а значит – безопасны.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG