Упростить миграционные правила для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины – такой законопроект внесен на рассмотрение в российскую Госдуму. В нем предлагают увеличить срок пребывания в России людей, выехавших из оккупированной части Донбасса – в том числе, и с так называемыми «паспортами» от группировок «ЛДНР». Эксперты однозначно квалифицируют этот законопроект как нарушение международного права и минских договоренностей. Причиной его внесения могло стать ослабление веры во всемогущество президента Владимира Путина и попытка Кремля ответить на вопрос многих россиян: «Почему Донбасс до сих пор не российский?»

Сейчас граждане Украины могут въехать в Россию без визы, им разрешено временно находиться на российской территории не более 90 суток. Депутаты российской Госдумы, в числе которых преданная путинскому режиму депутат, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, незаконно избранные депутаты от Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко предлагают внести изменения.

Ими подан проект закона, в котором предлагают упростить миграционные правила для жителей ОРДЛО, сообщает РБК. Кроме того, парламентарии предлагают увеличить сроки пребывания в России беженцев с Донбасса, в том числе и обладателей так называемых «паспортов» «ЛДНР».

Для России мигранты из Донбасса более желанные гости...

Этим законопроектом Россия признает контролируемую ею «власть», засевшую в Луганске и Донецке, поскольку по минским договоренностям ОРДЛО остается частью Украины, говорит эксперт-международник, глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. Этим законопроектом жителей неподконтрольной части Донбасса отделяют от других украинцев и делают более желанными гостями.

Этот законопроект противоречит международному праву и является признанием оккупированных территорий. Противоречит и минским договоренностям

«Этот законопроект не только противоречит международному праву и является признанием оккупированных территорий. Это противоречит и минским договоренностям и той роли, которую на себя взяла Россия в качестве нейтральной стороны. Единственный способ для России что-то урегулировать – это писать в законах «граждане Украины», а если людей трактуют как-то иначе – то это противоречит минским договоренностям», – считает Богдан Яременко.

Народ робщет и Путин решил показать, что не забыл про «ЛДНР» – Орешкин

В Госдуме депутаты редко выступают с собственной инициативой, скорее всего, это решение уже согласовано в одной из «башен» Кремля, считает российский политолог Дмитрий Орешкин. Причиной появления законопроекта может быть то, что в последнее время российская «патриотическая общественность» робщет, что Путин показывает слабость, не присоединяет Донбасс, что слишком зависит от мирового сообщества, говорит Орешкин.

Россия не хочет присоединять Донбасс. По ее планам платить за «разбитую посуду» должна Украина, но контролировать территории через своих людей должен Кремль. Будучи не в силах и не желая присоединить ныне неподконтрольную часть Донбасса, в России решили принять такой закон, давая возможность желающим в случае чего перебраться в РФ, считает Дмитрий Орешкин. Многие боевики по разным причинам бегут в Россию. Иногда, даже после внутренних разборок между подразделениями, чтобы остаться в живых.

Публика из неподконтрольного Донбасса прибывает «отборная». Которые три года только стреляли и отжимали

«Публика из неподконтрольного Донбасса прибывает «отборная». Ребята, которые три года только стреляли и отжимали, приезжают в Россию и пытаются внедрить здесь такие же технологии. А здесь и так хватает таких людей. Если в первый год бежали добросовестные качественные работяги, то сейчас из ОРДЛО едут люди с таким сомнительным боевым опытом», – отмечает Дмитрий Орешкин.

Недавно Московский областной суд принял решение о депортации в Украину боевика группировки «ДНР» Николая Трегуба за нарушение миграционного законодательства. Такие решения всегда отменяют суды второй инстанции.

Боевики, осевшие в России, будут легализованы новым законом

Миграционные службы России иногда принимают решения о депортации, но на границе в Районе Брянска или Белгорода их встречают «активная патриотическая общественность», защищает, снимает с поезда.

После принятия законопроекта, бежавшие в Россию участники незаконных формирований с документами группировок будут легализованы.

Украина назвала Россию государством-оккупантом, антитерористическая операция переходит в военную. Такие законопроекты – это попытка РФ дать хоть какой-то ответ, считает юрист-международник Геннадий Друзенко.

Это ответ России на наш закон о восстановлении государственного суверенитета и контроля Украины над временно оккупированными территориями

«Возможно, это ответ России на наш закон о восстановлении государственного суверенитета и контроля Украины над временно оккупированными территориями. Внесение в думу этого законопроекта может быть связано с делом Скрипаля. Мы видим обострение отношений России с Западом и с Украиной. Это, скорее всего, реакция на это обострение», – предположил Геннадий Друзенко

Еще 18 февраля 2017 года Владимир Путин своим указом признал документы группировок «ЛДНР» действительными в России.

ОСТАННІЙ ВИПУСК ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)