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Луганская область с начала конфликта на Донбассе потеряла более 70% промышленного потенциала. Большая часть промышленных предприятий остались на оккупированных территориях. Судьба этих предприятий разная – некоторые закрылись, а некоторые работают на оккупантов. Однако часть предприятий остались под контролем Украины. И уже 4-й год они работают в новых для себя условиях.

Не все крупные предприятия на подконтрольной Украине территории Луганской области удалось сохранить. Стоит без работы Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Есть проблемы и на северодонецком «Азоте», который недавно вновь прекратил производство удобрений. Основные проблемы этих предприятий – отсутствие сырья, которое поставлялось из России. А также проблемы с электроэнергией. Для их работы нужны как минимум два надёжных источника, а в регионе есть только один.

В области уже начато строительство подстанции «Кременная». Ввод этой подстанции в эксплуатацию планируется в мае 2019 года

Проблема с электроэнергией может решиться в начале следующего года. «В области уже начато строительство подстанции «Кременная». Ввод этой подстанции в эксплуатацию планируется в мае 2019 года», – рассказал директор департамента промышленности областной администрации Сергей Шелест. А вот вопрос с сырьём так и остаётся открытым.

Однако есть в Луганской области и предприятия, которые смогли выжить в новых условиях, и они продолжают развиваться. Среди них – научно-производственное предприятие «Заря», где трудится около 2 тысяч человек. Там выпускаются промышленные взрывчатые вещества. По словам гендиректора предприятия Александра Чернецова, им удалось переориентировать производство на новые рынки. Треть продукции остаётся в Украине, а 70% уходит в США, Канаду, страны ЕС. Это стало возможным благодаря инвестициям, которые вкладывались в предприятие ещё в 2011 году. Сейчас предприятие вновь нуждается в модернизации, чтобы оставаться конкурентоспособным. Нужны инвестиции в размере 60 миллионов долларов. Но привлечь эти деньги сложно.

Когда я везу своих инвесторов 3 часа, они сразу задают вопрос: куда вы нас везёте? И выехали только из Харькова, а у них уже есть желание вернуться назад

И близость к зоне боевых действий – далеко не единственная тому причина. Вторая глобальная проблема в работе не только «Зари», но и большинства других предприятий региона – логистика. Из-за плохих дорог увеличиваются затраты на перевозку грузов. А многие транспортные компании просто отказываются ездить в регион.

Более того, даже потенциальных инвесторов сюда сложно привезти. «Не сочтите меня мечтателем, но мы никуда не денемся от того, что тут необходимо восстанавливать хотя бы авиасообщение. Ближайший аэропорт в Харькове. Когда я везу своих инвесторов 3 часа даже в своём джипе, они сразу задают вопрос: куда вы нас везёте? Как мы будем возвращаться назад? И выехали только из Харькова, а у них уже есть желание вернуться назад», – рассказал Александр Чернецов.

Нет сегодня отраслей, способных генерировать столько прибыли

О проблемах с доступом к финансовым ресурсам рассказал и Владимир Тимко – руководитель компании «Микрохим», которая находится в Рубежном и занимается изготовлением лекарств. Предприниматели региона, по его словам, не имеют доступа не то что к льготным кредитам, а даже и к обычным – с вменяемыми процентными ставками. И в условиях отсутствия иностранных инвестиций это в перспективе приведёт к утрате конкурентоспособности.

Вкладывать же свои деньги в развитие практически невозможно, так как значительная часть дохода уходить государству в виде налога на прибыль. «Нет сегодня отраслей, способных генерировать столько прибыли. Это только серьёзные инновационные IT-компании. Но это не наш уровень. Абсолютно», – рассказал Владимир Тимко.

В Луганской области нужно создать льготные условия для ведения бизнеса – Геннадий Минин

Луганской области нужен статус территории приоритетного развития, где будут действовать налоговые льготы и создаваться специальные условия для развития бизнеса. Такое мнение высказал Геннадий Минин – руководитель Рубежанского картонно-тарного комбината, который является одним из крупнейших в Украине. По его словам, это и даст возможность существующим предприятиям нормально развиваться, и добавит аргументов для привлечения зарубежных инвесторов.

Что нужно иностранцу? Хорошие льготные возможности для возврата их инвестиций

Правда, инфраструктуру все равно нужно будет улучшать. «А что нужно иностранцу? Хороший аэропорт. Минимум времени. Хорошая гостиница. Хорошие льготные возможности для возврата их инвестиций. И всё, он придёт сюда», – уверен Геннадий Минин.

Отсутствие кредитов, инвестиций, хорошей транспортной инфраструктуры – не единственные проблемы предприятий региона. Также многие бизнесмены жалуются на нехватку кадров. В частности, многие трудовые коллективы состоят из возрастных сотрудников. А молодёжь зачастую регион покидает. И вскоре это может стать ещё одной серьёзной проблемой в промышленности.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)