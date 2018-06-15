Радио Свобода получило письмо из донецкой исправительной колонии № 124. 37 заключенных просили не называть их имена. Люди жалуются на ужасные условия содержания и просят перевода в колонии на подконтрольной Украине территории. Заключенные сетуют, что украинские власти ничего не делают для того, чтобы им помочь. Поэтому им приходится обращаться к правозащитникам и к массмедиа. С омбудсменами и с теми, кому удалось перевестись в подконтрольные учреждения, пообщалось радио Донбасс.Реалии

Осужденный пожизненно Сергей уже год прибывает в колонии на подконтрольной Украине территории. До этого, с 2014 по 2017 год, он находился в 52-й исправительной колонии близ оккупированного Енакиево. Это время он вспоминает, как страшный сон. Отвратительное питание, произвол охраны, осужденному не дают посылок, нет свиданий, даже медикаменты близкие не могут передать, рассказывает Сергей.

Человек умер от гангрены, и ему даже обезболивающее не дали

«Человек умер от гангрены, и ему даже обезболивающее не дали. Его просто перевели в одиночку, чтоб другие не слышали стонов. Каждый день устраивают так называемые обыски для того, чтобы воровать наши вещи. При нас они в карманы тащат зарядные устройства для электронных сигарет, зажигалки, ручки. Антенный кабель для телевизора – и тот украли. За телефон простой кнопочный нужно платить 1000 рублей в месяц, а если его у тебя найдут, то отправят в карцер», – рассказал Сергей.

Сепаратисты заставляют заключенных воевать а потом снова сажают – заключенный

Сергей сообщил, что людей, которые отбывают срок, также заставляют воевать. Нескольких его сокамерников отправили на фронт. Они повоевали год, шестеро убежало, двое погибло, двоих снова вернули, обвинили их в пособничестве Украине и снова приговорили к пожизненному заключению.

То, что Сергею удалось перевестись в подконтрольную Украине колонию – это, скорее, исключение. По разным оценкам, в исправительных учреждениях ОРДЛО находится от 8 до 10 тысяч человек. За годы войны перевели лишь 180. Сами заключенные утверждают, что 90% хотели бы перевода в Украину. Но подконтрольные России силы просто не отдают заключенных. Даже тех, у кого заканчиваются сроки, продолжают удерживать в колониях.

Даже по окончании срока людей удерживают в колониях – омбудсмены

Людей принудительно заставляют работать: шить форму, ремонтировать оборудование, технику. Бесплатная рабочая сила обогащает боевиков, рассказывает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский (до этого он возглавлял Восточную правозащитную группу). Сепаратисты не ведут переговоров с украинской стороной по вопросу выдачи заключенных, воздействовать на них можно только через международное сообщество, утверждает Павел.

Украинскую сторону не допускают в колонии группировок «ЛДНР», мы готовы туда поехать

«Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова недавно обратилась к руководству Красного креста для того, чтобы они с международных позиций помогли в этом вопросе Украине. Потому что, на сегодняшний день, украинскую сторону не допускают в колонии группировок «ЛДНР». Мы готовы туда поехать, я готов поехать. Пока воздействовать мы можем только через международные площадки. Международное сообщество может оказывать давление на Россию, а те, в свою очередь, давить на незаконные формирования», – сообщил Павел Лисянский

За годы войны из 8 тысяч удалось перевести лишь 180 заключенных

Представители группировки «ДНР» убеждают заключенных, что Украина от них отказалась. А если человек из подконтрольного Мариуполя или Бахмута, то ему говорят: «зачем туда ехать, это временно оккупированная ВСУ территория. Мы все равно там будем». То, что за годы войны удалось перевести в украинские колонии 180 человек, – результат личных контактов омбудсменов, а не системной работы государства, считает редактор бюллетеня «Права человека» Евгений Захаров.

Только написать заявление о переводе стоит 300$. А чтобы осуществить – еще больше

«Следует сказать, что во время процесса обмена и перевода в колонию на подконтрольную Украине территорию в колониях так называемых «ЛДНР» часто берут взятки. Поэтому их отпускать невыгодно, особенно если человек что-то умеет делать руками и устраивает администрацию. Например, только написать заявление о переводе стоит 300$. А чтобы осуществить – еще больше», – сообщил Евгений Захаров.

Все, кто освободился из колоний в ОРДЛО, могут без проблем пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. Сейчас на администрацию всех колоний ОРДЛО правозащитники и силовики собирают материалы, чтобы возбудить уголовные дела и объявить в международный розыск.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)