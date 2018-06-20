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В селе Троицкое Попаснянского района возобновилось движение по мосту через реку Лугань. Восстанавливали мост военные, так как он находится в 2 километрах от линии разграничения, и в этом районе часты обстрелы. Важность этого моста в том, что через него проходит дорога, связывающая Троицкое с остальными неоккупированными районами Луганщины.

Мост в прифронтовом Троицком боевики взорвали в июне 2015 года. С тех пор местные жители оказались в относительной изоляции. Населенный пункт с остальной подконтрольной Украине территорией соединяют две дороги. Первая – ведет в Попасную напрямую через этот мост, вторая – в объезд через соседнюю Донецкую область. Второй вариант слишком неудобен, так как нужно делать большой крюк. А напрямую до Попасной порядка 10-15 минут езды. Изначально возле взорванного моста сделали небольшую переправу. Но ее часто затапливало водой, и ездить было невозможно.

«Водой заливало. Нельзя было проехать. Очень сильно важен мост для нас. Очень! Без моста было плохо нам», – говорит жительница Троицкого Светлана.

В Троицком проживает 650 человек. Есть 3 магазина, куда привозят продукты. А вот за всем остальным нужно ездить в Попасную.

«Одежда, обувь. За пенсией. У нас нет отделения пенсионного фонда. Больница. За всем, кроме продуктов, в Попасную нужно ездить», – рассказала местная жительница Юлия Танасова.

Село находится в двух километрах от линии разграничения. Недавно населенный пункт обстреляли из артиллерии. Погибло два мирных жителя. После этого непосредственно село не обстреливали, но звуки войны тут слышат постоянно. День открытия моста не стал исключением. Один взрыв прогремел непосредственно во время мероприятий.

Ремонт моста начался в августе прошлого года. Потратили на него 10 миллионов гривен. Это деньги областного и государственного бюджетов, а также международная техническая помощь. Восстанавливали мост военнослужащие Госспецтрансслужбы. По словам командира воинской части Т-0610 Сергея Шаповала, особенность работ заключалась в том, что объект находится близко к линии огня.

«Мы в инженерном плане были подготовлены. У нас организовано 2 места для укрытия личного состава. И также проводились тренировки, чтобы личный состав не попал под поражение», – рассказал Сергей Шаповал.

Это уже второй восстановленный военными мост в Луганской области. В конце прошлого года они закончили ремонт моста между Рубежным и Лисичанском. Сейчас они восстанавливают еще один мост в регионе, который расположен по пути из Попасной в Бахмут. Закончить его ремонт планируют уже в этом году.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)