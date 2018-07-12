(Друкуємо мовою оригіналу)

Что оставил после себя Павел Жебривский? Если бы выборы в регионе состоялись сегодня – кто бы на них победил и почему? И почему многие местные политики и мэры, замеченные в сотрудничестве с сепаратистами, продолжают оставаться во власти в регионе? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал общественный активист, представитель Ассоциации городов Украины в Донецкой области Александр Меланченко.

– Давайте подведем итоги деятельности Жебривского. В гуманитарном плане главная цель, которую постулировал Жебривский, – украинизировать Донбасс. В экономическом плане – сделать из жителей Донбасса куркулей, научить бизнесу, вести предпринимательство. Что ему удалось?

– Я думаю, больше всего ему удалось заниматься популизмом. Потому что когда человек проводит 85-летие практически Сталинской области, праздник, который в Донецкой области никогда в жизни не отмечали, то это скорее «коммунизация», чем декоммунизация с его стороны.

Донбасс более законопослушный: есть закон – сопротивления нет

Мы провели декоммунизацию, может быть, где-то вопреки. Когда они приехали, они почему-то считали, что смогут провести декоммунизацию на 20–30%. Я обещал, что проведем практически на 100%. Мы это сделали, потому что Донбасс более законопослушный: есть закон – сопротивления нет.

То, что «Донбасс поднялся против чего-то»: мы понимаем, что это не Донбасс, это завезённые со стороны, в основном русские оккупанты. В большей массе это все-таки законопослушные граждане, которые готовы работать.

Если говорить про куркулей: прекрасная идея раздать по полмиллиона. При том, что их дают без ответственности вернуть. Но говорить об этих куркулях можно где-то через два-три года, когда они будут работать. И о том, сколько денег вернулось в бюджет.

Я бы всё-таки давал эти деньги тем, кто уже занимался бизнесом, а не просто давать с нуля человеку, который имеет поверхностное представление о бизнесе.

Но в Донецкой области бизнеса достаточно, не хватает потребителей. То есть: давайте насытим, в первую очередь, деньгами людей, чтобы были потребители.

Жебривский заложил порядка 150 миллионов на эту программу, получается 300 куркулей. А вложить в такой завод как «Химзавод» – и завтра 300–500 людей будет получать достойную зарплату, вот и получается 300–500 куркулей. Нам необходимо создавать средний класс из рабочих, а мы привыкли, что это только бизнесмены.

– Вы часто используете слово «жебривщина» в своей странице на фейсбуке. Что это такое?

– Это элемент популизма, пускание пыли в глаза, тысячи билбордов с лицом Жебривского. Это масса обещаний, которые, к сожалению, не выполняются. Донецкая область получила три миллиарда гривен, но было освоено только 150 или 200 миллионов.

– Изменились ли отношения между властью и людьми? Многие местные обозреватели на Донбассе говорили о том, что манера отношений чиновника с народом осталась прежней.

Жебривский принял правила Донецкой области

​– Когда Павел Иванович приходил, он был одним, а потом его «зализали», или, может, ему понравилось быть богом. Уже через год-два ему стало всё равно, он приезжал только в Киев, рассказывал там о своих победах. А с местными журналистами мало общался. Виктор Фёдорович (Янукович – ред.) примерно так же делал: кто его хвалит – приближались, а остальные враги. Жебривский принял правила Донецкой области.

– Существует ли класс людей в Донецкой области – чиновники, силовики, бизнесмены, – которые зарабатывают на конфликте, может, в плане контрабанды? Насколько их много?

– Их достаточное количество. Есть «неприкасаемые» люди, которые занимаются этим постоянно и профессионально. А есть любители, которых ловят, арестовывают, о которых мы видим в отчётах.

У тех, кто профессионально это делает, всё идет хорошо, зарабатываются хорошие деньги. Как и на любой границе, я думаю, в Закарпатье точно так же работают.

– Связываете надежды с новым главой Александром Куцем, в плане контрабанды?

– Конечно. Он был одним из первых, кто обратил внимание на эти знаменитые перевозки людей за два километра. Брали 60 гривен, потом снизили до 30 гривен, но здесь надо подумать, может быть, сделать вообще бесплатно.

– Давайте представим, что завтра парламентские выборы. Кого бы вы назвали в первой тройке лидеров на подконтрольной части Донбасса?

Сегодня в связи с военными действиями политическая жизнь тоже не такая активная

​– Я не знаю, потому что и так была слабая политическая жизнь в Донецкой области. Была единая партия, все остальные прижимались. Сегодня в связи с военными действиями политическая жизнь тоже не такая активная. Очень много людей относятся с недоверием, не хотят голосовать.

– Почему?

– Они заняты своими проблемами. Сейчас там больше проблем, чем у простого украинца в другом месте.

– Люди не чувствуют того, что политики могут решить их проблемы?

– Пока идёт война, все понимают, что решают не политики, а пушки. Есть неверие в политику.

– Насколько жители Донбасса по своему отношению лояльны к Киеву, Украине?

– Я бы сказал, что это больше миф. Если в Николаевке «БПП» (Блок Петра Порошенко – ред.) набирает 44%, то вы хотите сказать, что это отторжение от Киева?

Здесь всё зависит от тех людей, которые олицетворяют политику Киева. Они должны идти навстречу людям. Донетчина – это Украина, люди должны увидеть, почувствовать, что их не бросили и о них заботятся.

– По впечатлениям наших слушателей, на оккупированных территориях хорошо живётся, людей свободная Украина не привлекает.

– Если бы человек в Советском Союзе сказал, что там живётся хуже, чем в Европе, через день он был бы в КГБ. На оккупированных территориях точно так же. Люди там запуганы, они считают, что их прослушивают, просматривают. Они разговаривают намекая.

Там высокие цены, качество любых товаров низкое и издевательское. Но пропаганда делает своё.

– Как много осталось действующих депутатов и мэров городов, которые сотрудничали с сепаратистами? И почему они всё ещё при власти?

– Потому что по многим идет следствие, оно до конца не закончено. Но в основном у них не было никаких убеждений, их волновал вопрос своего бизнеса и недвижимости.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)