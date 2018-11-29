Оккупационная администрация, контролирующая часть Луганской области, заявила, что наладила переработку опасных химических отходов. Так называемый «министр экологической безопасности» группировки «ЛНР» Юрий Дегтярев утверждает, что они запустили переработку 80 видов отходов I-III классов опасности. Возможно ли это? Какие отходы реально могут перерабатывать на неподконтрольной территории?

Пророссийская администрации заявила, что группировка «ЛНР» стояла перед проблемой утилизации химических отходов. Предприятия по переработке остались за пределами подконтрольной ей территории и не принимали из нее промотходы.

Так называемый «министр экологической безопасности» группировки «ЛНР» Юрий Дегтярев на брифинге заявил, что привлечен частный бизнес и решен вопрос переработки отходов. По информации боевиков, они теперь могут перерабатывать 120 видов отходов, в том числе, 80 отходов I-III классов опасности, представляющих повышенную опасность для окружающей среды и человека.

В ОРЛО перерабатывают ртутные лампы, в ОРДО нет – эксперт

По данным предпринимателей с неподконтрольной части Луганской области, ртутные лампы можно сдавать в Алчевске – это подконтрольная группировке «ЛНР» территория. Местный предприниматель действительно купил и запустил российскую установку по утилизации содержащих ртуть лам «Экотром-2У», она маломощная, но для нужд ОРЛО достаточно – такую информацию сообщил директор оккупированного предприятия «Никитртуть» Михаил Ханин.

На неподконтрольной части Донецкой области некуда везти на переработку лампы, содержащие ртуть, до войны их везли на завод «Никитртуть», который расположен недалеко от Горловки. Сейчас это предприятие захвачено группировкой «ДНР» и не работает, рассказывает его директор Михаил Ханин.

Когда мы работали, проблем с отходами не было, но зашли «защитники отечества» «ЛНР», которые все разграбили

«Когда мы работали, проблем с отходами не было, например, к нам везли загрязненное оборудование с завода «Радикал». К нам везли все упакованное, мы обжигали, получали более 100 тонн ртути. Но было предприятие, а сейчас нет. Разбомбили мой завод, я его сам модернизировал, но, к сожалению, начались военные действия, зашли «защитники отечества» «ЛНР», которые все разграбили. Растащили все, но часть производственно-технологичного оборудования еще цела», – рассказывает Михаил Ханин.

Все отходы вместе переработать нельзя – эколог-аудитор

То, что на оккупированной части Луганщины начали перерабатывать ртутные лампы, не значит, что налажена утилизация других отходов, считает директор Центра экологического аудита и чистых технологий Григорий Шматков. Пророссийская администрация Луганска не говорит, о каких-либо технологиях и не называет конкретные производства по переработке отходов. По мнению эксперта-эколога, это означает, что заявление о переработке 80 типов отходов I-III классов опасности неправдива.

Ртутные лампы, отходы, содержащие кадмий, старые трансформаторы – это первый класс. Не бывает единой технологии, которой можно было бы все отходы первого класса переработать

«Ртутные лампы – это тоже первый класс отходов. Отходы, содержащие кадмий – первый класс. Старые трансформаторы, то что их заполняет, – это первый класс. Этого всего у них много на неподконтрольной территории. Такие отходы редко перерабатывают, часто захоранивают. Но не бывает единой технологии, которой можно было бы все отходы первого или второго класса переработать», – отмечает Григорий Шматков.

Подконтрольные России «чиновники» из Луганска утверждают, что в прошлом году темпы накопления отходов возросли на 20%, но теперь эта проблема их не волнует. Большинство отходов I-III классов опасности на оккупированной части Донбасса просто вывозят и закапывают на неприспособленных полигонах, считают экологи-аудиторы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)