11 загиблих у січні: чому провалились домовленості Зеленського і Путіна

На Донбасі – чергове загострення. Порушена одна з ключових домовленостей під час «нормандського саміту» в Парижі – рішення про повне припинення вогню на Донбасі, починаючи з 1 січня 2020 року. Перемир’я на лінії фронту так і не настало. А кількість втрат із боку української армії навіть зросла. Чому домовленості між президентом України Зеленським і президентом Росії Путіним не спрацювали? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Розмоклими польовими дорогами на військовій вантажівці журналісти «Донбас.Реалії» добираються на передові позиції 72 бригади в районі Попасної в Луганській області. З початку року в цьому підрозділі вже троє вбитих. Один із них – 29-річний Ігор Хімічук.

«Тільки ми заступили на пост. Тільки розклали речі. Він сідав – і куля снайпера на моїх очах його зняла», – розповідає його побратим, військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Врятувати солдата не вдалося. Володимир пригадує: зовсім скоро Ігор повинен був їхати на навчання, дуже хотів отримати офіцерське звання.

«Щоденний побут у нас спільний був, дуже здружилися, один одного завжди підтримували. Як людина, як товариш, Ігор був дуже чудовою людиною», – каже Володимир.

Тут, на передових позиціях 72 бригади українські військові зазначають – бойовики вели себе активно весь січень 2020-го. Позиції ЗСУ обстрілюють, у тому числі, і калібрами, забороненими Мінськими домовленостями.

«На даний час, починаючи з Нового року, а саме десь так із 8 січня, ворог дійсно активізувався. Більше почала працювати артилерія, міномети 82-го, 120-го калібру, артилерія 122-го, 152-го калібру», – розповідає військовослужбовець ЗСУ Максим.

«Був один тиждень, щось вони трошки «повозбухали», і перед Новим роком затихли. А ось після Нового року активізувалися. По всій лінії фронту відразу різке загострення – особливо снайперські групи. Багато хлопців загинуло», – каже військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Загибель українських військових від снайперського вогню в 2020-му – не поодинокий випадок. Ось декілька прикладів:

5 січня в районі селища Кримське убитий солдат 93 бригади Сергій Рацун.

Через чотири дні біля Красногорівки куля бойовика стала причиною загибелі Миколи Довженка з 28 бригади.

15 січня також в результаті кульового поранення в голову недалеко від Авдіївки загинув військовослужбовець 92 бригади Олексій Кучкін.

19 січня біля населеного пункту Золоте снайпер застрелив молодшого сержанта 72 бригади Олександра Слободанюка.

Обстріл із боку бойовиків в районі Красногорівки 26 січня забрав життя Євгена Щуренка, бійця 28 окремої механізованої бригади.

Всього ж за перший місяць 2020 року на Донбасі загинули 11 українських військовослужбовців.

Чому ж одна з ключових домовленостей, яка була досягнута між президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним під час «нормандського саміту» не виконується?

Якби Путін хотів зачистити Донбас від бойовиків – це сталося б завтра. Мир на Донбасі – це не є мета Путіна



«Чи контролює Путін бойовиків – питання риторичне. Якби Путін хотів зачистити Донбас від бойовиків – це сталося б завтра. Тобто треба розуміти, що мир на Донбасі – це не є мета Путіна. Немає жодного сумніву, що ескалація – це є інструмент тиску і що ескалацію будуть використовувати постійно», – наголошує експерт національного Інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко.

«Це дуже добре лягає в російську тактику. Тобто, ще один обмін, підняття емоційних ставок. І вони показують, що припинення вогню можливе тільки, якщо взяти російські умови з політичного треку», – пояснює міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

Під час зустрічі лідерів у Парижі Путін прямо заявив: припинення вогню має відбуватися паралельно з виконанням українською стороною політичної частини Мінських угод. Ось які пункти тоді озвучив президент Російської Федерації:

«Йдеться про внесення в Конституцію країни змін, що закріплюють особливий статус Донбасу на постійній основі. Необхідно, звичайно, продовжити термін договору про особливий статус окремих регіонів Донбасу. Почати роботу над внесенням в його текст поправок, перш за все пов’язаних із імплементацією так званої «формули Штайнмаєра». Не варто затягувати і з виконанням інших зобов’язань: про амністію і законодавчу заборону кримінального переслідування осіб, які брали участь у подіях на південному сході країни», – заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

Під час саміту Путін говорив ще про одне питання, яке, на думку експертів, також може бути причиною тиску. Він необхідний, як для легалізації угруповань «ЛНР» та «ДНР», так і для Кремля, який заперечує свою участь у війні на Донбасі.

Росія дуже хоче змусити Україну розмовляти з тією стороною, яка, власне, веде вогонь



«Росія дуже хоче змусити Україну розмовляти з тією стороною, яка, власне, веде вогонь. Тобто вони говорять, що це не є Росія, що це є так звані «ДНР»-«ЛНР». Відповідно, мовляв, якщо ви хочете припинити вбивства на лінії фронту, якщо ви хочете зупинити вогонь і зробити стале перемир’я – будь ласка, розмовляйте з тією стороною», – пояснює Валерій Кравченко.

Наскільки ефективним може бути такий тиск на Зеленського? Ось як президент України відреагував на новину про останні втрати на фронті.

«Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити», – зазначив Володимир Зеленський.

Як приклад поступок із українського боку, які вже відбулися, експерти згадують розведення сил в районі Золотого. Одним із ключових вимог для початку цього процесу було сім днів тиші. Але, згідно зі заявами штабу ООС, відведення почали, не дивлячись на обстріли з боку бойовиків.

Зеленський уже «охолов», порівняно з минулим роком. Коли він просто переступав через деякі національні інтереси тільки для того, щоб ця зустріч відбулась



«Мені здається, що певною мірою Зеленський уже «охолов», порівняно з тим Зеленським, якого ми спостерігали минулого року. Він «охолов», і в нього немає вже того запалу, з яким він ішов тоді на зустріч. Коли він просто переступав через деякі національні інтереси тільки для того, щоб ця зустріч відбулась. Але тим не менш, мені здається, що в нього ще залишилося це уявлення, що якісь там особисті домовленості з Путіним можуть вирішити проблему війни на Донбасі», – зазначає заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко.

Чи вважають в Офісі президента безперервні обстріли порушенням узятих на себе російською стороною зобов’язань і як загибель українських військових вплине на майбутні переговори з Путіним? Із таким запитом журналісти «Донбас.Реалії» звернулися до Офісу президента Зеленського. Але на момент виходу матеріалу, відповіді так і не отримали.

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