Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 листопада 2020, Київ 19:11
Відео

«Дороги жахливі, зарплати маленькі»: життя під «ДНР» на російському кордоні

«Дороги жахливі, зарплати маленькі»: життя під «ДНР» на російському кордоні
Embed
«Дороги жахливі, зарплати маленькі»: життя під «ДНР» на російському кордоні

No media source currently available

0:00 0:29:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Що відбувається в тилу територій, захоплених «ДНР»? Як змінилося життя людей під контролем бойовиків? Україна створює флот на Чорному й Азовському морях. США і Британія допомагають українським морякам. Нова зброя для ВМС і військові бази за підтримки країн НАТО в Україні. Нові «гарячі точки» навколо Росії. Чи зможе Путін утримати контроль над країнами колишнього Союзу? Що про Зеленського сьогодні розповідають росіянам?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG