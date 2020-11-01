«Дороги жахливі, зарплати маленькі»: життя під «ДНР» на російському кордоні

Що відбувається в тилу територій, захоплених «ДНР»? Як змінилося життя людей під контролем бойовиків? Україна створює флот на Чорному й Азовському морях. США і Британія допомагають українським морякам. Нова зброя для ВМС і військові бази за підтримки країн НАТО в Україні. Нові «гарячі точки» навколо Росії. Чи зможе Путін утримати контроль над країнами колишнього Союзу? Що про Зеленського сьогодні розповідають росіянам?