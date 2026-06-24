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Дружина витратила всі гроші військового і покинула його, поки він був у полоні РФ

Дружина витратила всі гроші військового і покинула його, поки він був у полоні РФ
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Дружина витратила всі гроші військового і покинула його, поки він був у полоні РФ

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Більше ніж 4 роки він провів у російському полоні. Але коли повернувся, замість омріяної радісної зустрічі почув у телефоні холодний голос дружини та звістку, що його не чекали.

Морський піхотинець Сергій Мороз потрапив у полон на самому початку війни – у Маріуполі. Роки, проведені в неволі, він називає жахливими й каже: єдине, що допомагало триматися, – віра, що вдома на нього чекають дружина та син.

Втім, з’ясувалося, що, окрім подружньої зради, на морпіха чекав ще один неприємний сюрприз: дружина весь цей час отримувала його зарплату, яку нараховували військовослужбовцю під час перебування в полоні. За чотири роки сума сягнула майже п’яти мільйонів гривень.

Повертати ці гроші після повернення Сергія жінка не збирається. Як вона заявила «Радіо Свобода», кошти отримувала законно – як дружина полоненого.

Тепер Сергій планує звернутися до суду, розлучитися та спробувати відсудити ці гроші. Які шанси у морського піхотинця повернути свою зарплату – у матеріалі Радіо Свобода.

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