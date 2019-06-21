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21 Червень 2019, Київ 14:33
Інфографіка
Друзі та недруги Росії – інфографіка
21 Червень 2019, 13:47
Країни, які росіяни вважають найбільшими друзями та недругами Росії впродовж років.
Щоб прокрутити інфографіку, проведіть пальцем, перетягніть мишею або скористайтеся коліщатком миші.
Друзі та недруги Росії – інфографіка
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