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«Такого миру нам не потрібно» – ДСНС розмінувала одне з місць базування окупантів у Тростянці (відео)

«Такого миру нам не потрібно» – ДСНС розмінувала одне з місць базування окупантів у Тростянці (відео)
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«Такого миру нам не потрібно» – ДСНС розмінувала одне з місць базування окупантів у Тростянці (відео)

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Разом із чотирилапими саперами службовці ДСНС дослідили та розмінували територію підприємства, де проживало 50 російських військових під час окупації Тростянця Сумської області.

Разом із чотирилапими саперами службовці ДСНС дослідили та розмінували територію підприємства, де проживало 50 російських військових під час окупації Тростянця Сумської області. Працівники служби продемонстрували, як працюють собаки-сапери та показали, що по собі лишили окупанти.

Близько місяця з початку масштабного вторгнення на колишньому цегляному заводі у Тростянці на Сумщині базувалась танкова бригада російської армії. Саме звідти здебільшого росіяни обстрілювали Тростянець та Охтирку в одну з найгарячіших фаз бойових дій на території області. 26 березня 93-я ОМБр «Холодний Яр» вибила окупантів. Відтоді зокрема і ДСНС проводить роботу з розмінування цих територій.

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