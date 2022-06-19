Разом із чотирилапими саперами службовці ДСНС дослідили та розмінували територію підприємства, де проживало 50 російських військових під час окупації Тростянця Сумської області. Працівники служби продемонстрували, як працюють собаки-сапери та показали, що по собі лишили окупанти.

Близько місяця з початку масштабного вторгнення на колишньому цегляному заводі у Тростянці на Сумщині базувалась танкова бригада російської армії. Саме звідти здебільшого росіяни обстрілювали Тростянець та Охтирку в одну з найгарячіших фаз бойових дій на території області. 26 березня 93-я ОМБр «Холодний Яр» вибила окупантів. Відтоді зокрема і ДСНС проводить роботу з розмінування цих територій.