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«Дуже багато політиків у Києві не розуміють, що відбувається на Закарпатті»: мер Берегового про українсько-угорське питання

«Дуже багато політиків у Києві не розуміють, що відбувається на Закарпатті»: мер Берегового про українсько-угорське питання
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«Дуже багато політиків у Києві не розуміють, що відбувається на Закарпатті»: мер Берегового про українсько-угорське питання

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Однією із причин незадоволення Угорщини політикою України був закон про нацменшини, ухвалений 2018 року. Минулого тижня Україна ухвалила новий закон, який суттєво розширює права національних меншин, у тому числі дозволяє навчання у школі мовою нацменшин.

Одразу після цього лідери угорських громад на Закарпатті звернулися до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та керівництва Європейського союзу із закликом підтримати євроінтеграцію України. Акцентують на тому, що новий закон про національні меншини «суттєво відображає інтереси національних меншин і користується повною підтримкою угорськомовної» громади. Серед підписантів – Золтан Бабяк, голова Берегівської міської територіальної громади, де компактно проживає угорська меншина. Радіо Свобода побувало у Береговому. Чому місцеві підтримують новий закон про нацменшини і прагнуть вступу України до ЄС – в нашому матеріалі.

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