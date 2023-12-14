«Дуже багато політиків у Києві не розуміють, що відбувається на Закарпатті»: мер Берегового про українсько-угорське питання

Одразу після цього лідери угорських громад на Закарпатті звернулися до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та керівництва Європейського союзу із закликом підтримати євроінтеграцію України. Акцентують на тому, що новий закон про національні меншини «суттєво відображає інтереси національних меншин і користується повною підтримкою угорськомовної» громади. Серед підписантів – Золтан Бабяк, голова Берегівської міської територіальної громади, де компактно проживає угорська меншина. Радіо Свобода побувало у Береговому. Чому місцеві підтримують новий закон про нацменшини і прагнуть вступу України до ЄС – в нашому матеріалі.