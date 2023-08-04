Ексмер Дебальцевого навчає біженців-школярів у Німеччині

До великої війни він працював у службі таксі в Києві, куди переїхав після початку бойових дій на Донбасі. У рідному Дебальцевому він був мером міста. Виїхати до Німеччини його змусив страх за трьох дітей, яких він виховує. Маючи три вищі освіти, спершу чоловік працював на заводі, нині ж він викладає українським дітям англійську мову в інтеграційному класі. І вчить їх не забувати свою Батьківщину.

Про те, чим відрізняється німецька школа від української, як двічі пережити втрату домівки та не скласти руки, а також чи повернеться молодь до України по завершенню війни? Дивіться у відеосюжеті проєкту Радіо Свобода «Ти як?». Він про біженців і внутрішніх переселенців, а головне – для них.

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