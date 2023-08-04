Ексмер Дебальцевого навчає біженців-школярів у Німеччині

До великої війни він працював у службі таксі в Києві, куди переїхав після початку бойових дій на Донбасі. У рідному Дебальцевому він був мером міста. Виїхати до Німеччини його змусив страх за трьох дітей, яких він виховує. Маючи три вищі освіти, спершу чоловік працював на заводі, нині ж він викладає українським дітям англійську мову в інтеграційному класі. І вчить їх не забувати свою Батьківщину.
Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» у соцмережах:
https://www.facebook.com/tyiak.ua
https://www.instagram.com/tyiak_ua/
https://t.me/tyiak_ua