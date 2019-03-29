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29 Березень 2019, Київ 16:39
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ENEMO готові до виборів – відео

ENEMO готові до виборів – відео
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Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) розпочинає спостереження на виборах президента в Україні. У них візьме участь майже 200 спостерігачів від цієї організації. Крім того, під час брифінгу виступив і голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі. Він заявив, що в Україні бізнес і досі пов’язаний із виборами, враховуючи зростання фінансування передвиборчої кампанії. Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) є міжнародною неурядовою організацією, яка представляє мережу національних неурядових громадських організацій, засновану 29 вересня 2001 року в Опатії, Хорватія. Вона складається з 21 провідної організації з моніторингу з 18 країн Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, включаючи три країни Європейського союзу. Вибори президента України відбудуться 31 березня

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