Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) розпочинає спостереження на виборах президента в Україні. У них візьме участь майже 200 спостерігачів від цієї організації. Крім того, під час брифінгу виступив і голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі. Він заявив, що в Україні бізнес і досі пов’язаний із виборами, враховуючи зростання фінансування передвиборчої кампанії. Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) є міжнародною неурядовою організацією, яка представляє мережу національних неурядових громадських організацій, засновану 29 вересня 2001 року в Опатії, Хорватія. Вона складається з 21 провідної організації з моніторингу з 18 країн Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, включаючи три країни Європейського союзу. Вибори президента України відбудуться 31 березня