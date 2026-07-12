Люди масово евакуюються з Дружківки під авіаударами РФ: «Буде, як із Костянтинівкою»

У Дружківці досі проживає декілька тисяч людей. Щодня внаслідок удару російськими військами гинуть та зазнають поранення цивільні жителі.

Група Національної поліції для евакуації людей «Білі Янголи» спільно із волонтерами щодня намагаються вивозити людей у безпечне місце попри ризики бути ураженими дронами та бомбами.

Кореспонденти Радіо Свобода провели день з групою евакуації. У відеорепортажі – детально про те, як вивозять людей, що вони говорять та чому покидають місто. Загалом із міста лише за один день вдалося евакуювати понад 20 людей.