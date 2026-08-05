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Наша остання зйомка із загиблим Олексієм Юковим: «Ризикуючи всім». Евакуація тіл військових ЗСУ та армії РФ

Наша остання зйомка із загиблим Олексієм Юковим: «Ризикуючи всім». Евакуація тіл військових ЗСУ та армії РФ
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Наша остання зйомка із загиблим Олексієм Юковим: «Ризикуючи всім». Евакуація тіл військових ЗСУ та армії РФ

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5 серпня стало відомо, що Олексій Юков загинув. Це – одне з останніх відео з ним.

Останки шести військовослужбовців ЗСУ повернули з «кілзони» на Донецькому напрямку фронту пошуковці Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». Також вони евакуювали тіла двох військових армії РФ. Один з них – африканець, ймовірно, громадянин Нігерії, найманець. Загиблі брали участь у встановленні російського прапора на околицях Святогірська наприкінці лютого 2026 року і були знищені бійцями Сил оборони України, пояснив Олексій Юков, керівник «Плацдарму». Евакуація тіл стала можливою, попри атаки дронів, артилерії та дистанційне мінування, завдяки супроводу та наданим НРК мотопіхотного батальйону 66-ї ОМБр та батальйону НРК 20-ї ОБрБпС «К-2».

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