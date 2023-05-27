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Фільм про українських біженців показали в Каннах: що розповів режисер і героїня?

Фільм про українських біженців показали в Каннах: що розповів режисер і героїня?
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Фільм про українських біженців показали в Каннах: що розповів режисер і героїня?

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Фільм «Звідки куди» – про українців, що тікають від війни, представлений у програмі Каннського кінофестивалю.

Стрічка зібрала повні зали кінофестивалю. Фільм складається зі щемливих людських історій, якими діляться пасажири з водієм, дорогою до Польщі. Режисер Мачек Хамела, він же водій цього мікроавтобуса, здійснив десятки поїздок і перевіз майже 400 людей із зони бойових дій у перші пів року повномасштабної війни. Команда фільму «Звідки куди» досі підтримує зв'язок з більшістю шукачів притулку, яких перевезли до Європи. Проєкт «Ти як?» поспілкувався і з авторами стрічки, і з однією з її героїнь. Авторка відеосюжету - Євгенія Руденко.

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