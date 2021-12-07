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30-річчя створення Збройних сил України у фотографіях

6 грудня в Україні відзначили 30-річчя створення Збройних сил України. З цієї нагоди у столиці Києві та ще п’яти містах України провели урочисті заходи. Між цими містами пройшов телеміст.

Участь у заходах взяли керівництво Міністерства оборони та Збройних сил. Президент Володимир Зеленський долучився до їхнього проведення у Харкові.

У Києві урочистості пройшли на Михайлівській площі. Відбулась демонстрація новітніх зразків озброєння та військової техніки, пройшли церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. У Києві представники Збройних сил України отримали у своє розпорядження 13 одиниць автомобілів HMMWV.

В Одесі на День збройних сил України включили до складу ВМС України нові «Айленди» та урочисто передали спецназівцям 15 «Гамві». На одеському морському вокзалі провели виставку військової техніки Військово-морських сил України та Сил спеціальних операцій. Одесити подивились на пускові ракетні установки «Нептун», крупнокаліберні гармати, нові катери типу «Айленд» та інші зразки військового озброєння. Після виставки міністр оборони Олексій Резніков вручив командирам кількох частин та двох катерів бойові знамена і нагородив військовослужбовців південного українського регіону.
У Києві урочистості пройшли на Михайлівській площі
1 У Києві урочистості пройшли на Михайлівській площі
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Участь у заходах взяло керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України
3 Участь у заходах взяло керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України
Пройшли церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам
4 Пройшли церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам
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Військовослужбовців нагороджували державними нагородами
6 Військовослужбовців нагороджували державними нагородами
Відбулась демонстрація новітніх зразків озброєння та військової техніки
7 Відбулась демонстрація новітніх зразків озброєння та військової техніки
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У рамках урочистостей з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України президент Володимир Зеленський на площі Свободи у Харкові взяв участь у передачі озброєння та військової техніки військовим частинам у регіонах України, а також вручив державні нагороди
9 У рамках урочистостей з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України президент Володимир Зеленський на площі Свободи у Харкові взяв участь у передачі озброєння та військової техніки військовим частинам у регіонах України, а також вручив державні нагороди
Нагородженню та врученню бойових прапорів у Одесі передувала хвилина мовчання &ndash; в пам&rsquo;ять про загиблих на Донбасі військовослужбовців
10 Нагородженню та врученню бойових прапорів у Одесі передувала хвилина мовчання – в пам’ять про загиблих на Донбасі військовослужбовців
Міністр оборони України Олексій Резніков та командувач ВМС України Олексій Неїжпапа вручають командиру &laquo;Сум&raquo; бойовий прапор катеру. До складу ВМС України &laquo;Айленд&raquo; був введений ще 29 листопада 2021 року
11 Міністр оборони України Олексій Резніков та командувач ВМС України Олексій Неїжпапа вручають командиру «Сум» бойовий прапор катеру. До складу ВМС України «Айленд» був введений ще 29 листопада 2021 року
На одеському морському вокзалі провели виставку військової техніки Військово-морських сил України та Сил спеціальних операцій. Техніку почали привозити за добу до свята &ndash; біля причалів поставили катери, а навпроти них &ndash; різну наземну техніку
12 На одеському морському вокзалі провели виставку військової техніки Військово-морських сил України та Сил спеціальних операцій.

Техніку почали привозити за добу до свята – біля причалів поставили катери, а навпроти них – різну наземну техніку
Відкривала виставку 152-мм гармата 2А36 &laquo;Гіацинт-Б&raquo; артилерійського підрозділу Військово-морських сил України
13 Відкривала виставку 152-мм гармата 2А36 «Гіацинт-Б» артилерійського підрозділу Військово-морських сил України
Наприкінці 2020 року у ВМС України створили ракетний дивізіон, що озброївся ракетним комплексом РК-360МЦ &laquo;Нептун&raquo;. Це &ndash; комплекс крилатих протикорабельних ракет наземного базування, розроблений державним київським конструкторським бюро &laquo;Луч&raquo;. Один із таких комплексів також був представлений на виставці
14 Наприкінці 2020 року у ВМС України створили ракетний дивізіон, що озброївся ракетним комплексом РК-360МЦ «Нептун». Це – комплекс крилатих протикорабельних ракет наземного базування, розроблений державним київським конструкторським бюро «Луч». Один із таких комплексів також був представлений на виставці
БМ-21 &laquo;Град&raquo; &ndash; реактивна установка залпового вогню. Поступово такі установки замінюються у Збройних силах більш сучасними &ndash; БМ-21У &laquo;Град-М&raquo;. На них вдвічі збільшено боєкомплект за рахунок використання як шасі не старого &laquo;Уралу&raquo;, а нового &laquo;КрАЗу&raquo;
15 БМ-21 «Град» – реактивна установка залпового вогню. Поступово такі установки замінюються у Збройних силах більш сучасними – БМ-21У «Град-М». На них вдвічі збільшено боєкомплект за рахунок використання як шасі не старого «Уралу», а нового «КрАЗу»
Артилеристи демонстрували усім охочим прицільні прилади та механізми для наведення гармат. На фото: протитанкова 100-мм гармата МТ-12 &laquo;Рапіра&raquo;
16 Артилеристи демонстрували усім охочим прицільні прилади та механізми для наведення гармат. На фото: протитанкова 100-мм гармата МТ-12 «Рапіра»
На виставці представили нові українські розробки &ndash; броньовані автомобілі &laquo;Козак-2М1&raquo; і KRAZ Spartan. Вони активно використовуються і Збройними силами, і Національною гвардією, і прикордонниками
17 На виставці представили нові українські розробки – броньовані автомобілі «Козак-2М1» і KRAZ Spartan. Вони активно використовуються і Збройними силами, і Національною гвардією, і прикордонниками
На деякі такі броньовані автомобілі встановлюють бойовий модуль &laquo;Сармат&raquo;, а на деякі &ndash; кулемети Калашникова
18 На деякі такі броньовані автомобілі встановлюють бойовий модуль «Сармат», а на деякі – кулемети Калашникова
На виставку пригнали також п&rsquo;ятнадцять машин &laquo;Гамві&raquo; &ndash; їх отримали військовослужбовці 73-го морського центру спеціальних операцій. Вони ж приїхали в Одесу показувати свої машини &ndash; гнали їх з Житомира
19 На виставку пригнали також п’ятнадцять машин «Гамві» – їх отримали військовослужбовці 73-го морського центру спеціальних операцій. Вони ж приїхали в Одесу показувати свої машини – гнали їх з Житомира
Один із двох нових &laquo;Айлендів&raquo; P192 &laquo;Суми&raquo;. Командир катера &ndash; лейтенант Сергій Щербина. У 2014 році він виходив з Севастополя разом із іншими курсантами-&laquo;нахімовцями&raquo;
20 Один із двох нових «Айлендів» P192 «Суми». Командир катера – лейтенант Сергій Щербина. У 2014 році він виходив з Севастополя разом із іншими курсантами-«нахімовцями»
Біля нових катерів на причалі поставили ракетний катер &laquo;Прилуки&raquo;. Нещодавно він пройшов ремонт на Миколаївському суднобудівному заводі
21 Біля нових катерів на причалі поставили ракетний катер «Прилуки». Нещодавно він пройшов ремонт на Миколаївському суднобудівному заводі
Найактивнішими відвідувачами виставки були діти
22 Найактивнішими відвідувачами виставки були діти
У Львові після завершення церемонії вручення відбувся показовий виступ підрозділу почесної варти, а гурт &laquo;Друга ріка&raquo; на честь військових виконав музичну композицію &laquo;Хто, якщо не ти?&raquo;
23 У Львові після завершення церемонії вручення відбувся показовий виступ підрозділу почесної варти, а гурт «Друга ріка» на честь військових виконав музичну композицію «Хто, якщо не ти?»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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Михайло Штекель

Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

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