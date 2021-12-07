30-річчя створення Збройних сил України у фотографіях

6 грудня в Україні відзначили 30-річчя створення Збройних сил України. З цієї нагоди у столиці Києві та ще п’яти містах України провели урочисті заходи. Між цими містами пройшов телеміст.



Участь у заходах взяли керівництво Міністерства оборони та Збройних сил. Президент Володимир Зеленський долучився до їхнього проведення у Харкові.



У Києві урочистості пройшли на Михайлівській площі. Відбулась демонстрація новітніх зразків озброєння та військової техніки, пройшли церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. У Києві представники Збройних сил України отримали у своє розпорядження 13 одиниць автомобілів HMMWV.



В Одесі на День збройних сил України включили до складу ВМС України нові «Айленди» та урочисто передали спецназівцям 15 «Гамві». На одеському морському вокзалі провели виставку військової техніки Військово-морських сил України та Сил спеціальних операцій. Одесити подивились на пускові ракетні установки «Нептун», крупнокаліберні гармати, нові катери типу «Айленд» та інші зразки військового озброєння. Після виставки міністр оборони Олексій Резніков вручив командирам кількох частин та двох катерів бойові знамена і нагородив військовослужбовців південного українського регіону.

