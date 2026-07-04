22 Перстень Академії Вест-Пойнт Ендрю Веббера. Випускникам Академії вручають 2 перстні. Один має бути з ним на полі бою, інший супроводжує воїна в останню путь.



Ендрю Ірвін Веббер народився 8 лютого 1983 року в місті Кор-дʼАлен, штат Айдахо, США. Закінчив школу у штаті Вашингтон, після чого вступив до Військової академії США у Вест-Пойнті. Тут здобув ступінь бакалавра з суспільної та культурної географії, екологічної інженерії. Під час служби в армії США отримав звання офіцера, брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. У 2017 році продовжив навчання та став доктором правничих наук.



Веббер приїхав до України в 2023-го, щоби поділитися своїм бойовим досвідом з українськими військовими. Він був глибоко переконаний, що вторгнення Росії в Україну є не просто регіональним конфліктом, навпаки, воно матиме руйнівні наслідки для всього світу, якщо його не зупинити. 29 липня 2023-го Ендрю Ірвін Веббер загинув під час штурму позицій противника поблизу Покровська на Донеччині