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«Свобода не безкоштовна»: американські добровольці, які віддали життя за Україну (фоторепортаж)

На бруківці майдану Незалежності в Києві, серед синьо-жовтих прапорців, що символізують ціну української боротьби, дедалі частіше з’являються й зірково-смугасті стяги. Це символ особистого вибору та жертовності людей, які подолали тисячі кілометрів, щоб стати до лав українського війська.

Фото: Сергій Нужненко

Текст: Юлія Захаревич

Для Сполучених Штатів 4 липня – це нагадування про ціну власної незалежності. Проте останні чотири роки надали цьому святу нового, трансатлантичного сенсу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року до українського війська приєдналися тисячі іноземних добровольців
1 Для Сполучених Штатів 4 липня – це нагадування про ціну власної незалежності. Проте останні чотири роки надали цьому святу нового, трансатлантичного сенсу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року до українського війська приєдналися тисячі іноземних добровольців
Серед них – громадяни США, які залишили звичне життя, щоб захищати Україну. Одні були ветеранами американської армії, інші не мали бойового досвіду, але вважали, що не можуть залишатися осторонь війни, яка загрожує демократичним цінностям.За даними Національного музею історії України у Другій світовій війні, який документує загиблих іноземних добровольців, станом на вересень 2025 року під час захисту України загинули щонайменше 92 громадянина США
2 Серед них – громадяни США, які залишили звичне життя, щоб захищати Україну. Одні були ветеранами американської армії, інші не мали бойового досвіду, але вважали, що не можуть залишатися осторонь війни, яка загрожує демократичним цінностям.

За даними Національного музею історії України у Другій світовій війні, який документує загиблих іноземних добровольців, станом на вересень 2025 року під час захисту України загинули щонайменше 92 громадянина США
Україна та США не ведуть окремого офіційного державного обліку загиблих іноземних добровольців, тому ці дані базуються на підрахунках музейних і дослідницьких ініціатив та міжнародних медіа
3 Україна та США не ведуть окремого офіційного державного обліку загиблих іноземних добровольців, тому ці дані базуються на підрахунках музейних і дослідницьких ініціатив та міжнародних медіа
У 2022 році Україна офіційно створила Інтернаціональний легіон у складі Сил оборони, який відкрив можливість іноземцям підписувати контракт і служити на рівних умовах з українськими військовими.На фото: підрозділи Інтернаціонального легіону Сил оборони України рухаються по останньому мосту з Лисичанська в Сєвєродонецьк (з 2024 року – Сіверськодонецьк) для підтримки Збройних сил України, червень 2022 року
4 У 2022 році Україна офіційно створила Інтернаціональний легіон у складі Сил оборони, який відкрив можливість іноземцям підписувати контракт і служити на рівних умовах з українськими військовими.

На фото: підрозділи Інтернаціонального легіону Сил оборони України рухаються по останньому мосту з Лисичанська в Сєвєродонецьк (з 2024 року – Сіверськодонецьк) для підтримки Збройних сил України, червень 2022 року
У 2022 році до України переважно приїжджали ветерани з бойовим досвідом, зокрема колишні військовослужбовці армії США. Згодом серед добровольців з’явилися й цивільні, для яких війна стала особистим вибором або спробою знайти новий сенс після попереднього життєвого досвіду.На фото: військові Інтернаціонального легіону Сил оборони України в Сєвєродонецьку, червень 2022 року
5 У 2022 році до України переважно приїжджали ветерани з бойовим досвідом, зокрема колишні військовослужбовці армії США. Згодом серед добровольців з’явилися й цивільні, для яких війна стала особистим вибором або спробою знайти новий сенс після попереднього життєвого досвіду.

На фото: військові Інтернаціонального легіону Сил оборони України в Сєвєродонецьку, червень 2022 року
Першим американцем, про загибель якого стало відомо, був 22-річний ветеран морської піхоти США Віллі Джозеф Кенсел. Навесні 2022 року він вступив до Інтернаціонального легіону України та загинув під час бойового завдання. Побратими наголошували, що він був саме добровольцем, а не найманцем, як це намагалися представити російські представники.На фото: портрет Джозефа Кенсела на народному меморіалі пам’яті на майдані Незалежності в Києві, червень 2026 року
6 Першим американцем, про загибель якого стало відомо, був 22-річний ветеран морської піхоти США Віллі Джозеф Кенсел. Навесні 2022 року він вступив до Інтернаціонального легіону України та загинув під час бойового завдання. Побратими наголошували, що він був саме добровольцем, а не найманцем, як це намагалися представити російські представники.

На фото: портрет Джозефа Кенсела на народному меморіалі пам’яті на майдані Незалежності в Києві, червень 2026 року
Одним із представників першої хвилі був Грейді Курпасі, колишній капітан морської піхоти США та ветеран війни в Іраку. У 2022 році він приєднався до українських сил і служив у розвідувальному підрозділі Інтернаціонального легіону Team Raven. За повідомленнями з відкритих джерел, Курпасі загинув під час бойових дій на Херсонщині, намагаючись врятувати своїх підлеглих від артилерійського обстрілу. Згодом його перепоховали у США на Арлінгтонському національному цвинтарі.На фото: портрет Грейді Курпасі на народному меморіалі пам’яті на майдані Незалежності в Києві, червень 2026 року
7 Одним із представників першої хвилі був Грейді Курпасі, колишній капітан морської піхоти США та ветеран війни в Іраку. У 2022 році він приєднався до українських сил і служив у розвідувальному підрозділі Інтернаціонального легіону Team Raven. За повідомленнями з відкритих джерел, Курпасі загинув під час бойових дій на Херсонщині, намагаючись врятувати своїх підлеглих від артилерійського обстрілу. Згодом його перепоховали у США на Арлінгтонському національному цвинтарі.

На фото: портрет Грейді Курпасі на народному меморіалі пам’яті на майдані Незалежності в Києві, червень 2026 року
Поряд із досвідченими військовими до Інтернаціонального легіону приєднувалися й молоді добровольці без тривалого бойового досвіду.Ітан Гертвек, 21-річний бойовий медик зі США, мав генетичне захворювання крові, через що його списали з армії.На фото: портрет Ітана Гертвека на народному меморіалі пам’яті на майдані Незалежності в Києві, червень 2026 року
8 Поряд із досвідченими військовими до Інтернаціонального легіону приєднувалися й молоді добровольці без тривалого бойового досвіду.

Ітан Гертвек, 21-річний бойовий медик зі США, мав генетичне захворювання крові, через що його списали з армії.

На фото: портрет Ітана Гертвека на народному меморіалі пам’яті на майдані Незалежності в Києві, червень 2026 року
В Україні він приєднався до 131-го розвідувального батальйону «Відьмак». За даними побратимів, він загинув під Авдіївкою Донецької області, рятуючи пораненого товариша. Його ідентифікували за татуюванням IGY6 (I Got Your 6 – «Я тебе прикрию»), яке він носив як символ бойового братерства.На фото: церемонія прощання із військовослужбовцем ЗСУ, громадянином США, 21-річним Ітаном Гертвеком, який загинув наприкінці 2023 року, Київ, лютий 2025 року
9 В Україні він приєднався до 131-го розвідувального батальйону «Відьмак». За даними побратимів, він загинув під Авдіївкою Донецької області, рятуючи пораненого товариша. Його ідентифікували за татуюванням IGY6 (I Got Your 6 – «Я тебе прикрию»), яке він носив як символ бойового братерства.

На фото: церемонія прощання із військовослужбовцем ЗСУ, громадянином США, 21-річним Ітаном Гертвеком, який загинув наприкінці 2023 року, Київ, лютий 2025 року
Побратими прощаються із загиблим добровольцем зі США Ітаном Гертвеком під час церемонії прощання на майдані Незалежності в Києві, лютий 2025 року
10 Побратими прощаються із загиблим добровольцем зі США Ітаном Гертвеком під час церемонії прощання на майдані Незалежності в Києві, лютий 2025 року
Джон та Леслі Гертвеки прощаються із сином на майдані Незалежності.«Він загинув занадто молодим, але загинув справжнім героєм. Я дуже пишаюся його вчинком. Він приїхав сюди заради вашого народу, заради України, щоб боротися за свободу. Це те, за що боровся Ітан – за свободу» – сказала Леслі Гертвек під час церемонії прощання на майдані Незалежності в Києві, лютий 2025 року
11 Джон та Леслі Гертвеки прощаються із сином на майдані Незалежності.

«Він загинув занадто молодим, але загинув справжнім героєм. Я дуже пишаюся його вчинком. Він приїхав сюди заради вашого народу, заради України, щоб боротися за свободу. Це те, за що боровся Ітан – за свободу» – сказала Леслі Гертвек під час церемонії прощання на майдані Незалежності в Києві, лютий 2025 року
Леслі та Джон Гертвеки, батьки 21-річного Ітана Гертвека, отримують прапор України, яким була вкрита домовина з тілом їхнього сина під час церемонії прощання на майдані Незалежності в Києві, лютий 2025 року
12 Леслі та Джон Гертвеки, батьки 21-річного Ітана Гертвека, отримують прапор України, яким була вкрита домовина з тілом їхнього сина під час церемонії прощання на майдані Незалежності в Києві, лютий 2025 року
На території Національного заповідника «Софія Київська» у День пам’яті США (Memorial Day) 25 травня відбувся меморіально-культурний захід, присвячений громадянам Сполучених Штатів Америки, які стали поруч з українцями у боротьбі проти російської агресії та віддали за це свої життя
13 На території Національного заповідника «Софія Київська» у День пам’яті США (Memorial Day) 25 травня відбувся меморіально-культурний захід, присвячений громадянам Сполучених Штатів Америки, які стали поруч з українцями у боротьбі проти російської агресії та віддали за це свої життя
У заході взяли участь представники Міжнародного легіону ГУР, побратими полеглих добровольців, представники дипломатичної спільноти, військовослужбовці, громадські діячі та міжнародні партнери
14 У заході взяли участь представники Міжнародного легіону ГУР, побратими полеглих добровольців, представники дипломатичної спільноти, військовослужбовці, громадські діячі та міжнародні партнери
Виконання гімнів США і України під час заходу
15 Виконання гімнів США і України під час заходу
Одним із центральних елементів події стала презентація мистецьких робіт, створених на ящиках з-під озброєння, та перформанс навколо твору «Розп’яття». Під час церемонії на нього нанесли імена американських добровольців, які загинули за Україну
16 Одним із центральних елементів події стала презентація мистецьких робіт, створених на ящиках з-під озброєння, та перформанс навколо твору «Розп’яття». Під час церемонії на нього нанесли імена американських добровольців, які загинули за Україну
Далтон Медлін із Техасу, за словами знайомих, планував залишитися в Україні після завершення війни. Він народився 29 грудня 1998 року в Шермані, штат Техас. З липня 2017 служив в армії США піхотинцем. Після завершення контракту вирішив не продовжувати військову службу, адже відчував, що вона все більше зосереджувалася на політиці, а не на захисті американського народу. Влітку 2022 Медлін долучився до українського війська. Ще в підлітковому віці Далтон сказав матері, що присвятить своє життя військовій справі і загине на полі бою. Його командир у Збройних силах розповідає, що він був одним із найкращих бійців та побратимів. Воїн любив Україну та український народ, адже той боровся за власне існування проти злої й могутнішої країни.Далтон Медлін загинув 27 вересня 2023 року на Донеччині під час проведення розвідувальної місії
17 Далтон Медлін із Техасу, за словами знайомих, планував залишитися в Україні після завершення війни. Він народився 29 грудня 1998 року в Шермані, штат Техас. З липня 2017 служив в армії США піхотинцем. Після завершення контракту вирішив не продовжувати військову службу, адже відчував, що вона все більше зосереджувалася на політиці, а не на захисті американського народу. Влітку 2022 Медлін долучився до українського війська. Ще в підлітковому віці Далтон сказав матері, що присвятить своє життя військовій справі і загине на полі бою. Його командир у Збройних силах розповідає, що він був одним із найкращих бійців та побратимів. Воїн любив Україну та український народ, адже той боровся за власне існування проти злої й могутнішої країни.

Далтон Медлін загинув 27 вересня 2023 року на Донеччині під час проведення розвідувальної місії
Серед загиблих були люди різного віку та професій. Хтось мав багаторічний військовий досвід, інші до війни працювали медиками, інженерами чи представниками цивільних професій. Наприклад, колишній морський піхотинець Піт Рід приїхав до України як гуманітарний медик і загинув, рятуючи цивільних у Бахмуті Донецької області
18 Серед загиблих були люди різного віку та професій. Хтось мав багаторічний військовий досвід, інші до війни працювали медиками, інженерами чи представниками цивільних професій. Наприклад, колишній морський піхотинець Піт Рід приїхав до України як гуманітарний медик і загинув, рятуючи цивільних у Бахмуті Донецької області
Для багатьох американських добровольців війна в Україні була не лише боротьбою за незалежність іншої держави. У своїх інтерв’ю вони говорили про захист свободи, міжнародного права та переконання, що перемога Росії створить загрозу для безпеки інших країн. Частина з них вважала, що допомагати Україні означає захищати цінності, які поділяють демократичні держави
19 Для багатьох американських добровольців війна в Україні була не лише боротьбою за незалежність іншої держави. У своїх інтерв’ю вони говорили про захист свободи, міжнародного права та переконання, що перемога Росії створить загрозу для безпеки інших країн. Частина з них вважала, що допомагати Україні означає захищати цінності, які поділяють демократичні держави
На майдані Незалежності вшанували пам’ять американських добровольців, які загинули на фронті, громадяни США, які живуть в Україні (волонтери, медики, добровольці), принесли фотографії з загиблими до меморіалу з прапорців. Київ, березень 2025 року
20 На майдані Незалежності вшанували пам’ять американських добровольців, які загинули на фронті, громадяни США, які живуть в Україні (волонтери, медики, добровольці), принесли фотографії з загиблими до меморіалу з прапорців. Київ, березень 2025 року
Пам’ять про цих людей сьогодні зберігається не лише в офіційних звітах, а й у публічному просторі України.Виставка FOR FREEDOM працює в Національному музеї історії України у Другій світовій війні
21 Пам’ять про цих людей сьогодні зберігається не лише в офіційних звітах, а й у публічному просторі України.

Виставка FOR FREEDOM працює в Національному музеї історії України у Другій світовій війні
Перстень Академії Вест-Пойнт Ендрю Веббера. Випускникам Академії вручають 2 перстні. Один має бути з ним на полі бою, інший супроводжує воїна в останню путь.Ендрю Ірвін Веббер народився 8 лютого 1983 року в місті Кор-дʼАлен, штат Айдахо, США. Закінчив школу у штаті Вашингтон, після чого вступив до Військової академії США у Вест-Пойнті. Тут здобув ступінь бакалавра з суспільної та культурної географії, екологічної інженерії. Під час служби в армії США отримав звання офіцера, брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. У 2017 році продовжив навчання та став доктором правничих наук.Веббер приїхав до України в 2023-го, щоби поділитися своїм бойовим досвідом з українськими військовими. Він був глибоко переконаний, що вторгнення Росії в Україну є не просто регіональним конфліктом, навпаки, воно матиме руйнівні наслідки для всього світу, якщо його не зупинити. 29 липня 2023-го Ендрю Ірвін Веббер загинув під час штурму позицій противника поблизу Покровська на Донеччині
22 Перстень Академії Вест-Пойнт Ендрю Веббера. Випускникам Академії вручають 2 перстні. Один має бути з ним на полі бою, інший супроводжує воїна в останню путь.

Ендрю Ірвін Веббер народився 8 лютого 1983 року в місті Кор-дʼАлен, штат Айдахо, США. Закінчив школу у штаті Вашингтон, після чого вступив до Військової академії США у Вест-Пойнті. Тут здобув ступінь бакалавра з суспільної та культурної географії, екологічної інженерії. Під час служби в армії США отримав звання офіцера, брав участь у бойових діях в Іраку та Афганістані. У 2017 році продовжив навчання та став доктором правничих наук.

Веббер приїхав до України в 2023-го, щоби поділитися своїм бойовим досвідом з українськими військовими. Він був глибоко переконаний, що вторгнення Росії в Україну є не просто регіональним конфліктом, навпаки, воно матиме руйнівні наслідки для всього світу, якщо його не зупинити. 29 липня 2023-го Ендрю Ірвін Веббер загинув під час штурму позицій противника поблизу Покровська на Донеччині
Сам музей у Києві є одним із головних місць збереження та осмислення пам’яті про російсько-українську війну. Тут зібрані свідчення, особисті речі та історії людей, які воювали за Україну, зокрема іноземних добровольців. Музей виконує роль місця, де формується розуміння сучасної війни та її людського виміру.На фото з музею: пара військового взуття з банками кока-коли всередині, які Далтон Медлін планував випити після повернення з бойового завдання
23 Сам музей у Києві є одним із головних місць збереження та осмислення пам’яті про російсько-українську війну. Тут зібрані свідчення, особисті речі та історії людей, які воювали за Україну, зокрема іноземних добровольців. Музей виконує роль місця, де формується розуміння сучасної війни та її людського виміру.

На фото з музею: пара військового взуття з банками кока-коли всередині, які Далтон Медлін планував випити після повернення з бойового завдання
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Сьогодні у центрі України, де побратими й кияни на колінах проводжають в останню путь медиків і військових зі США, особливо відчутною стає ціна цієї війни. У такі моменти фраза «Свобода не безкоштовна» вже не звучить як цитата з меморіалу, зауважують вони, вона стає частиною спільного досвіду, що складається із втрат, болю і гідності
25 Сьогодні у центрі України, де побратими й кияни на колінах проводжають в останню путь медиків і військових зі США, особливо відчутною стає ціна цієї війни. У такі моменти фраза «Свобода не безкоштовна» вже не звучить як цитата з меморіалу, зауважують вони, вона стає частиною спільного досвіду, що складається із втрат, болю і гідності
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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