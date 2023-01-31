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Загинув у березні, ідентифікували зараз. У Києві прощалися із «азовцем» Ігорем Линдюком

У Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання із старшим лейтенантом, командиром бойової снайперської групи розвідки ОЗСП «Азов» НГУ Ігорем Линдюком (Єгерь)

23 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі Ігор Линдюк отримав поранення, несумісні з життям. Тіло було ідентифіковане тільки зараз, що дало змогу провести поховання. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно)

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Прощання із старшим лейтенантом, командиром бойової снайперської групи розвідки полку спеціального призначення ОЗСП &laquo;Азов&raquo; НГУ Ігорем Линдюком (позивний Єгерь)
2 Прощання із старшим лейтенантом, командиром бойової снайперської групи розвідки полку спеціального призначення ОЗСП «Азов» НГУ Ігорем Линдюком (позивний Єгерь)
3
Прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві із старшим лейтенантом, командиром бойової снайперської групи розвідки ОЗСП &laquo;Азов&raquo; НГУ Ігорем Линдюком
4 Прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві із старшим лейтенантом, командиром бойової снайперської групи розвідки ОЗСП «Азов» НГУ Ігорем Линдюком
5
23 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі Ігор Линдюк отримав поранення, несумісні з життям
6 23 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі Ігор Линдюк отримав поранення, несумісні з життям
Тіло було ідентифіковане тільки зараз, що дало змогу провести поховання
7 Тіло було ідентифіковане тільки зараз, що дало змогу провести поховання
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Старший лейтенант, командир бойової снайперської групи&nbsp; розвідки ОЗСП &laquo;Азов&raquo; НГУ Ігор Линдюк (Єгерь) був посмертно нагороджений орденом &laquo;За мужність&raquo; III ступеня&nbsp;
14 Старший лейтенант, командир бойової снайперської групи  розвідки ОЗСП «Азов» НГУ Ігор Линдюк (Єгерь) був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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