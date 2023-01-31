Загинув у березні, ідентифікували зараз. У Києві прощалися із «азовцем» Ігорем Линдюком

23 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі Ігор Линдюк отримав поранення, несумісні з життям. Тіло було ідентифіковане тільки зараз, що дало змогу провести поховання. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно)