Інженерні пастки: українські військові будують загородження для стримування армії РФ

Харківщина. На Куп’янському напрямку українські військові щодня готуються до нових спроб наступу з боку російських військ. Інженери 70-ї окремої бригади підтримки разом з іншими підрозділами Сил оборони облаштовують багаторівневу систему інженерних загороджень.

Кореспондент Радіо Свобода провів зйомку у березні 2026 року, матеріал опублікований із затримкою на прохання українських військових через те, що підрозділ виконував бойові завдання.

Українські військові під час будівництва інженерних загороджень на Куп’янському напрямку
Українські бійці кажуть, що російські війська змінили тактику: часто намагаються проникати вглиб позицій невеликими групами, іноді пересуваючись мотоциклами. Однак інженерні пастки змінюють хід бою: після їх подолання або підриву наступ зупиняється, а самі військові стають вразливими цілями для українських операторів дронів та артилерії
Військові несуть мотки путанки – тонкого сталевого дроту-сітки для будування інженерних загороджень
За словами військових, такі загородження вже довели свою ефективність. Вони стримують не лише механізовані штурми, а й ускладнюють просування малих піхотних груп, які російські війська активно використовують останнім часом
Військові закріплюють загородження
Підрозділи Збройних сил України будують інженерні загородження на Куп’янському напрямку, Харківська область
Роботи тривають безперервно: за допомогою важкої техніки бійці зводять десятки кілометрів укріплень: від протитанкових ровів до мінно-вибухових бар’єрів
Українські військові інженери створюють десятки кілометрів загороджень для уповільнення наступу противника
Роботи зі створення оборонних ліній тривають щодня
Будівництво інженерних загороджень на Куп’янському напрямку
Під прикриттям мобільно-вогневих груп бійці зводять нові конструкції та оперативно відновлюють пошкоджені ділянки
Серед елементів облаштування важливе місце займає колючий дріт типу «Єгоза»
Наведення понтонних мостів і переправ, розчищення території, риття окопів і бліндажів, будівництво інженерних загороджень, а також мінування та розмінування територій – усе це нині виконують військові інженери
Українська оборона на напрямку вибудовується з урахуванням нової тактики малих штурмових груп
Українські військові наголошують: інженерні загородження – це не лише оборона, а й спосіб виграти час і зберегти життя
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

