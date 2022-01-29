Українці вшановують пам’ять героїв Крут – фоторепортаж

29 січня українці вшановують пам’ять героїв Крут – київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією Михайла Муравйова. В Києві декілька сотень людей, представників різних громадських і патріотичних організацій, узяли участь у вшануванні пам’яті героїв Крут. Вони пройшли ходою від станції метро «Арсенальна» до Аскольдової могили, де похована частина крутян. На місці присутні поклали квіти, священники відслужили панахиду за героями.
Уранці 29 січня президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті героїв Крут.
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