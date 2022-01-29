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Українці вшановують пам’ять героїв Крут – фоторепортаж

29 січня українці вшановують пам’ять героїв Крут – київських студентів і бійців вільного козацтва, які загинули в 1918 році під час бою з більшовицькою армією Михайла Муравйова. В Києві декілька сотень людей, представників різних громадських і патріотичних організацій, узяли участь у вшануванні пам’яті героїв Крут. Вони пройшли ходою від станції метро «Арсенальна» до Аскольдової могили, де похована частина крутян. На місці присутні поклали квіти, священники відслужили панахиду за героями.

Уранці 29 січня президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті героїв Крут.

Україна щороку 29 січня вшановує пам&#39;ять Героїв битви під Крутами &ndash; українських студентів, які намагались зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовиками
1 Україна щороку 29 січня вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами – українських студентів, які намагались зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році, потрапили в полон і були розстріляні більшовиками
Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції (між Бахмачем і Ніжином). Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва (&laquo;Курінь смерті&raquo;)
2 Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції (між Бахмачем і Ніжином). Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва («Курінь смерті»)
Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. осіб. Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі
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Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. осіб.

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі
Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених
4 Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених
Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі
5 Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі
У березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, Центральна Рада вирішила урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним
6 У березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, Центральна Рада вирішила урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним
Вранці Президент Володимир Зеленський вшанував пам&rsquo;ять Героїв Крут. У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів
7 Вранці Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут. У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів
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У Києві декілька сотень людей, представників різних громадських і патріотичних організацій, взяли участь у вшануванні пам&rsquo;яті героїв Крут. Вони пройшли ходою від станції метро &laquo;Арсенальна&raquo; до Аскольдової могили, де похована частина крутян
9 У Києві декілька сотень людей, представників різних громадських і патріотичних організацій, взяли участь у вшануванні пам’яті героїв Крут. Вони пройшли ходою від станції метро «Арсенальна» до Аскольдової могили, де похована частина крутян
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Пам&rsquo;ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України
11 Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України
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Активісти поклали квіти до пам&rsquo;ятного хреста Героям Крут встановленого на Аскольдовій могилі, а священники відслужили панахиду за загиблими студентами
14 Активісти поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут встановленого на Аскольдовій могилі, а священники відслужили панахиду за загиблими студентами
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На початку 2012 року на місці дерев&rsquo;яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено пам&rsquo;ятник: виготовлений із каменя козацький хрест, у центрі якого висічений тризуб, під яким цитата з Євангелія &ndash; &laquo;Найбільша любов &ndash; життя покласти за друзів&raquo;
16 На початку 2012 року на місці дерев’яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено пам’ятник: виготовлений із каменя козацький хрест, у центрі якого висічений тризуб, під яким цитата з Євангелія – «Найбільша любов – життя покласти за друзів»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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