Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Десятий «КиївПрайд»: як пройшов марш представників української ЛГБТ-спільноти (фоторепортаж)

У Києві відбувся ювілейний «КиївПрайд». До ходи долучилися близько 5000 людей – найбільше за останні роки.

Серед вимог учасників – не голосувати за новий Цивільний кодекс. Застереження мають до визначення в проєкті родини лише як шлюбу між чоловіком і жінкою. На марші була окрема колона військових, ветеранів та ветеранок і їхніх рідних.

Від ранку центр Києва був перекритий. Паралельно відбувався мітинг опонентів «КиївПрайду».

Марш «КиївПрайд», який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти.Цьогоріч учасники вийшли під гаслом «Наші родини – частина України»
1 Марш «КиївПрайд», який об’єднав представників української ЛГБТ-спільноти.

Цьогоріч учасники вийшли під гаслом «Наші родини – частина України»
Учасники маршу «КиївПрайд»
2 Учасники маршу «КиївПрайд»
За оцінками організаторів «КиївПрайду», до ходи долучилися близько 5000 людей
3 За оцінками організаторів «КиївПрайду», до ходи долучилися близько 5000 людей
Серед учасників були представники дипломатичного корпусу, військові та цивільні
4 Серед учасників були представники дипломатичного корпусу, військові та цивільні
Учасники акції закликали владу запровадити інститут цивільних партнерств, а також посилити відповідальність за злочини на ґрунті ненависті
5 Учасники акції закликали владу запровадити інститут цивільних партнерств, а також посилити відповідальність за злочини на ґрунті ненависті
Колона українських військових на марші «КиївПрайд»«Дуже важливо свої права відстоювати і казати, що ми також є. Тому що, багато хто каже, що в армії немає ЛГБТ-людей, їх багато і потрібно це висвітлювати» – розповів учасник акції, український військовий із позивним «Псіх»
6 Колона українських військових на марші «КиївПрайд»

«Дуже важливо свої права відстоювати і казати, що ми також є. Тому що, багато хто каже, що в армії немає ЛГБТ-людей, їх багато і потрібно це висвітлювати» – розповів учасник акції, український військовий із позивним «Псіх»
Учасники маршу звертаються, зокрема, до депутатів Верховної Ради із вимогою не голосувати за проєкт нового Цивільного кодексу в тому вигляді, в якому він є зараз, оскільки в документі йдеться, що родина – це саме шлюб між чоловіком та жінкою
7 Учасники маршу звертаються, зокрема, до депутатів Верховної Ради із вимогою не голосувати за проєкт нового Цивільного кодексу в тому вигляді, в якому він є зараз, оскільки в документі йдеться, що родина – це саме шлюб між чоловіком та жінкою
«Я хотів би, щоб мій партнер, коли я опинюсь, не дай Бог, у лікарні, міг до мене прийти. Я хочу, щоб він міг зі мною побут ділити. Я хочу з ним реєструвати партнерство і називати його чоловіком – не просто чоловіком, а треба, щоб і документ був, штамп у паспорті», – розповів «Псіх»
8 «Я хотів би, щоб мій партнер, коли я опинюсь, не дай Бог, у лікарні, міг до мене прийти. Я хочу, щоб він міг зі мною побут ділити. Я хочу з ним реєструвати партнерство і називати його чоловіком – не просто чоловіком, а треба, щоб і документ був, штамп у паспорті», – розповів «Псіх»
9
Водночас у центрі столиці проходив і «Марш Традиції»
10 Водночас у центрі столиці проходив і «Марш Традиції»
Поліція розмежувала учасників двох акцій та перекрила частину міста
11 Поліція розмежувала учасників двох акцій та перекрила частину міста
Опоненти «КиївПрайду» кажуть, що 21 червня вони відзначають як День батька
12 Опоненти «КиївПрайду» кажуть, що 21 червня вони відзначають як День батька
«Я підтримую заходи на захист традиційної української родини, і абсолютно природний стан речей, що всі живі створіння розмножуються таким чином, що є тато, є мама і, відповідно, у них з’являються діти. Не розмножуються люди, якщо є два тата або дві мами, або ще якісь вигадки псевдонаукові», – розповів учасник акції на підтримку традиційної сім’ї Сергій Бойко
13 «Я підтримую заходи на захист традиційної української родини, і абсолютно природний стан речей, що всі живі створіння розмножуються таким чином, що є тато, є мама і, відповідно, у них з’являються діти. Не розмножуються люди, якщо є два тата або дві мами, або ще якісь вигадки псевдонаукові», – розповів учасник акції на підтримку традиційної сім’ї Сергій Бойко
У світі триває Місяць Прайду, який щорічно традиційно відзначають у червні. В Україні в цей час громадська ЛГБТ-організація «КиївПрайд» організовує Марш рівності
14 У світі триває Місяць Прайду, який щорічно традиційно відзначають у червні. В Україні в цей час громадська ЛГБТ-організація «КиївПрайд» організовує Марш рівності
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

Форум

XS
SM
MD
LG