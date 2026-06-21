У Києві відбувся ювілейний «КиївПрайд». До ходи долучилися близько 5000 людей – найбільше за останні роки.
Серед вимог учасників – не голосувати за новий Цивільний кодекс. Застереження мають до визначення в проєкті родини лише як шлюбу між чоловіком і жінкою. На марші була окрема колона військових, ветеранів та ветеранок і їхніх рідних.
Від ранку центр Києва був перекритий. Паралельно відбувався мітинг опонентів «КиївПрайду».
Десятий «КиївПрайд»: як пройшов марш представників української ЛГБТ-спільноти (фоторепортаж)
У Києві відбувся ювілейний «КиївПрайд». До ходи долучилися близько 5000 людей – найбільше за останні роки.
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