8 «Я хотів би, щоб мій партнер, коли я опинюсь, не дай Бог, у лікарні, міг до мене прийти. Я хочу, щоб він міг зі мною побут ділити. Я хочу з ним реєструвати партнерство і називати його чоловіком – не просто чоловіком, а треба, щоб і документ був, штамп у паспорті», – розповів «Псіх»