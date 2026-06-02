Росія знову атакувала Київ: руйнування, постраждалі та врятовані домашні улюбленці

Шестеро загиблих постраждалих у Києві через російську атаку. Пошкодження у кількох районах міста.

«Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених і 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – написав у телеграмі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російська армія вночі на 2 червня атакувала Україну ударними безпілотниками й ракетами повітряного, морського та наземного базування різних типів, повідомляє командування Повітряних сил.

Основними напрямками удару, за даними військових, був Київ, також атаки зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

1 Пожежа у Подільському районі Києва, що виникла внаслідок російської атаки
2 Дарина та Ярослав ідуть через згарище, залите водою під час гасіння пожежі. Наслідки удару РФ по Києву. 2 червня 2026 року
3 Постраждалий внаслідок обстрілу Сергій біля свого будинку.
Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
4 Кияни рятують домашніх улюбленців. Тварини налякані ще більше, ніж люди
5 Пожежа на місці російської атаки у Подільському районі Києва
6 Юлія обіймає свою доньку біля пошкодженої обстрілом РФ багатоповерхівки. Жінка розповіла, що вони з донькою опинилися в епіцентрі атаки, коли бігли до автівки. Каже: вціліли дивом
7 Коту теж потрібні обійми
8 Вигляд з вікна, від якого залишилася тільки рама. Надія у своєму помешканні, пошкодженому російською повітряною атакою. Київ, 2 червня 2026 року
9 Зруйнований внаслідок російської атаки автосалон у Подільському районі Києва
10 В автосалоні зовсім не танки...
Росія стверджує, що завдає ударів по військових об'єктах
11 Пошкоджена амбулаторія у Голосіївському районі.
Деякі лікарні через знеструмлення відмінили операції
12 Наслідки російської атаки у Шевченківському районі Києва
13 За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по Україні протягом ночі. Із них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони
14 Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

