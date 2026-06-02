Росія знову атакувала Київ: руйнування, постраждалі та врятовані домашні улюбленці

Шестеро загиблих постраждалих у Києві через російську атаку. Пошкодження у кількох районах міста.
«Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених і 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – написав у телеграмі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Російська армія вночі на 2 червня атакувала Україну ударними безпілотниками й ракетами повітряного, морського та наземного базування різних типів, повідомляє командування Повітряних сил.
Основними напрямками удару, за даними військових, був Київ, також атаки зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.
