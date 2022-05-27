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Фотогалереї

Defender Europe 2022: сили НАТО проводять спільні військові навчання у Польщі (фотогалерея)

Навчання Defender Europe 2022 одночасно проходять у дев'яти країнах НАТО. Участь у них беруть понад 3400 американських солдатів і 5 тисяч військовослужбовців із 11-ти країн Альянсу. На полігоні у Польщі спільно тренуються тисячі американських, польських та французьких солдатів.

Фотографії від 24 травня зафіксували як повітряні та сухопутні війська відпрацьовують злагодженість та координацію дій під час оборонної операції. Як повідомляє командування, мета навчань – продемонструвати «залізну» відданість союзників по НАТО та здатність захищати один одного.

Польський танк Leopard 2PL відкриває вогонь. Як повідомляють в американському командуванні: у навчаннях беруть участь понад 3400 американських і 5000 військовослужбовців з 11-ти країн
1 Польський танк Leopard 2PL відкриває вогонь.

Як повідомляють в американському командуванні: у навчаннях беруть участь понад 3400 американських і 5000 військовослужбовців з 11-ти країн
Дим на полігоні поблизу Ожиша, Польща. Навчання проходять одночасно у дев&#39;яти країнах
2 Дим на полігоні поблизу Ожиша, Польща.

Навчання проходять одночасно у дев'яти країнах
Польський гелікоптер Мі-24 під час навчань
3 Польський гелікоптер Мі-24 під час навчань
В офіційній заяві йдеться, що навчання також спрямовані на підвищення готовності до роботи в &laquo;складному, багатонаціональному&raquo; середовищі
4 В офіційній заяві йдеться, що навчання також спрямовані на підвищення готовності до роботи в «складному, багатонаціональному» середовищі
Польські солдати 25-ї повітряної бригади висаджуються із гелікоптера Мі-8
5 Польські солдати 25-ї повітряної бригади висаджуються із гелікоптера Мі-8
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Безпечно на землі: польські солдати займають позиції
7 Безпечно на землі: польські солдати займають позиції
Польський гелікоптер Мі-8
8 Польський гелікоптер Мі-8
Польські, американські та французькі солдати стоять біля своєї бронетехніки. Армія США заявила, що цей етап навчань продемонструє &laquo;здатність підтримувати стримуючу позицію в Північній Європі&raquo;
9 Польські, американські та французькі солдати стоять біля своєї бронетехніки.

Армія США заявила, що цей етап навчань продемонструє «здатність підтримувати стримуючу позицію в Північній Європі»

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