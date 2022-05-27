Defender Europe 2022: сили НАТО проводять спільні військові навчання у Польщі (фотогалерея)

Навчання Defender Europe 2022 одночасно проходять у дев'яти країнах НАТО. Участь у них беруть понад 3400 американських солдатів і 5 тисяч військовослужбовців із 11-ти країн Альянсу. На полігоні у Польщі спільно тренуються тисячі американських, польських та французьких солдатів.

Фотографії від 24 травня зафіксували як повітряні та сухопутні війська відпрацьовують злагодженість та координацію дій під час оборонної операції. Як повідомляє командування, мета навчань – продемонструвати «залізну» відданість союзників по НАТО та здатність захищати один одного.