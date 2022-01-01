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Фотогалереї
Найвизначніші події 2021 року у фотографіях
37 хвилин тому
Деякі з подій, які стали визначальними у 2021 році, відображені на фотографіях цієї галереї.
1
Прихильники Дональда Трампа штурмують будівлю Капітолію США, Вашингтон, округ Колумбія, 6 січня 2021 року.
Дональд Трамп тоді був президентом США. Його прихильники вдерлися до будівлі конгресу після того, як Трамп, який програв вибори, виступив перед ними на мітингу неподалік Білого дому, заявивши, що результати виборів 2020 року були сфальсифіковані. Суди не підтвердили цього. Люди били шибки і вступали в сутички з поліцейськими. Законодавців терміново евакуювали. Внаслідок зіткнень загинули п'ятеро людей, у тому числі співробітник поліції
2
Італійка Ела Губбіотті обіймає свого партнера анестезіолога Джанкарло Ваннімартіні, який впродовж 10 днів перебував у шпиталі, у спеціально обладнаній палаті, де пацієнти та родичі можуть обіймати один одного захищені лише пластиковою плівкою. COVID-лікарня Ospedale dei Castelli в Ариччі, поблизу Риму, Італія, 20 січня 2021 року
3
Мігранти та біженці різних африканських національностей чекають допомоги на борту переповненого дерев’яного човна в Середземному морі неподалік узбережжя Лівії, тоді як екстрені служби на іспанському пошуково-рятувальному судні Open Arms наближаються до них, 12 лютого 2021 року
Міграційна криза у 2021 році зачепила цілий світ, від Гондурасу до Туреччини, Білорусі та Середземномор’я.
4
Люди малюють серця ліхтариками мобільних телефонів на підтримку ув’язненого опозиціонера Олексія Навального та його дружини Юлії Навальної, Москва, 14 лютого 2021 року.
Коли команда ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального оголосила протест у новому форматі, закликаючи людей виходити щонеділі у двори та світити ліхтариками своїх мобільних телефонів, відповіддю багатьох були жарти та скептицизм. Після двох вихідних загальнонаціональних демонстрацій новий формат протесту для деяких виглядав, як відступ. Але не для російської влади, яка наполегливо намагалася придушити недільні світлові протести
5
Жінка проходить повз автомобіль, припаркований біля пошкоджених будівель у Думі, у східному передмісті Дамаска, Сирія, 9 березня 2021 року.
Збройний конфлікт у Сирії триває 10 років, за цей час загинуло понад 350 тисяч людей
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
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6
Протестувальник тримається за сорочку загиблого товариша під час розгону силами безпеки демонстрацій проти військового перевороту. Село Хлаїнг Тар'яр в Янгоні, М’янма, 14 березня 2021 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Протестувальник тримається за сорочку загиблого товариша під час розгону силами безпеки демонстрацій проти військового перевороту. Село Хлаїнг Тар'яр в Янгоні, М’янма, 14 березня 2021 року
7
Чоловік пробігає посеред похоронних багать жертв COVID-19 у крематорії на околиці Нью-Делі, Індія, 29 квітня 2021 року.
Масштабна друга хвиля пандемії перетворила навесні країну з 1,3-мільярдним населенням на епіцентр глобальної пандемії. У лікарнях у цей час не вистачало медикаментів та кисню, багатьом пацієнтам відмовляли у медичній допомозі
8
Чоловіка обливають водою з водомета під час сутичок з правоохоронцями, коли люди всупереч заходам та обмеженням у Бельгії через COVID-19 зібралися в парку Bois de la Cambre/Ter Kamerenbos на вечірку під назвою «La Boum 2» . Брюссель, Бельгія, 1 травня 2021 року
9
Киргизька жінка з дитиною йде через руїни свого будинку в селі Максат поблизу киргизько-таджицького кордону, 4 травня 2021 року.
Сусідні Киргизстан і Таджикистан домовилися відвести війська від своїх кордонів після спалаху інтенсивних боїв, у результаті яких загинуло близько 40 людей, 175 зазнали поранень. Обидві країни претендували на територію навколо об'єкта водопостачання, суперечка тривала десятиліттями ще з часів Радянського Союзу
10
Дим і полум’я після ізраїльського повітряного удару по Смузі Гази, Палестина, 18 травня 2021 року.
Напруга в регіоні загострилася після кількаденного протистояння між ізраїльськими силами безпеки та палестинцями в Єрусалимі, що призвело до найважчого наступу за останні роки
11
Чоловік ховається біля свого автомобіля під звуки сирени, яка попереджає про вхідні ракети, запущені зі Смуги Гази в напрямку Ізраїлю. Ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» перехоплює ракети, запущені зі Смуги Гази, поблизу Ашкелону, Ізраїль, 19 травня 2021 року
12
Діти у Вірменії дивляться на фотографа, який стоїть перед пошкодженою будівлею з плакатами партійних кандидатів у селі Шурнух, приблизно за 200 км на південний схід від Єревана, Вірменія, 15 червня 2021 року.
Село було розділене на дві частини нещодавно визначеним кордоном з Азербайджаном після конфлікту у регіоні Нагірного Карабаху і за мирною угодою втратило цей свій будинок
13
Іранка-матір та її діти, одягнені у форму Корпусу вартових Ісламської революції, шикуються на виборчій дільниці, щоб віддати свій голос на президентських виборах, 18 червня 2021 року
14
Поліцейський спостерігає, як патрульні машини рушили на вулиці під час демонстрації проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля в Гавані, Куба, 11 липня 2021 року.
Тисячі кубинців взяли участь у рідкісних протестах проти комуністичного уряду, скандуючи «Геть диктатуру» та «Ми хочемо свободи»
15
Село Шульд в районі Арвайлер після сильної повені на річці Ар, Німеччина, 15 липня 2021 року.
Наслідки кліматичної кризи стали більш очевидними, ніж будь-коли рініше, особливо в Європі та Північній Америці, які у 2021 році переживали одні з найбільш екстремальних погодних потрясінь за останні роки
16
Освітлення стадіону під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2020 у Токіо, Олімпійський стадіон, Токіо, Японія, 8 серпня 2021 року
17
Афганський хлопчик, який разом з дорослими очікує на літак в аеропорту Кабула 16 серпня 2021 року, на тлі приходу до влади талібів після 20-річної війни в Афганістані
Тисячі людей збилися у натовп в аеропорту міста у намаганні втекти з Афганістану, побоюючись жорсткого правління ісламістів
18
Азербайджанські солдати несуть портрети військовослужбовців і цивільних, які загинули під час Другої Карабахської війни на пам’ятному марші з нагоди річниці початку війни в центрі Баку, Азербайджан, 27 вересня 2021 року
19
Солдат НАТО патрулює біля кордону між Косово та Сербією в Яріньє 2 жовтня 2021 року, тоді як серби вивозять вантажівки та автомобілі, які блокували кордон з Косово.
Сербія та Косово 30 вересня досягли угоди щодо припинення напруженого протистояння на кордоні, сказав представник ЄС Мирослав Лайчак. Країни були у фазі конфлікту понад 10 днів після того, як Косово заборонило в’їзд транспортних засобів із сербськими номерами на свою територію – віддзеркалюючи багаторічну сербську практику проти транспортних засобів, які їдуть в протилежний бік
20
Сотні мігрантів біля білоруського кордону з Польщею неподалік Кузниці Білостоцької, Польща. Фото опублікувало Міністерство оборони Польщі, 10 листопада 2021 року.
Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні розпочалася влітку і загострилася на початку листопада. Євросоюз звинувачує режим Олександра Лукашенка у створенні критичної ситуації. Авторитарний лідер Білорусі відкидає звинувачення у створенні штучної кризи
21
Жінка тримає кисневу маску на обличчі дитини, хворої на COVID-19, у палаті дитячої лікарні в Києві, 16 листопада 2021 року.
Епідеміологічна ситуація в Україні у 2021 році — одна з найгірших у Європі. У країні зростає захворюваність на COVID-19 і смертність, темпи вакцинації залишаються повільними
22
Співробітник Фонду Аль-Хідмат обприскує територію, щоб знищити комарів та запобігти спалаху лихоманки денге в Карачі, Пакистан, 7 грудня 2021 року.
Чиновники Пакистану повідомляють про постійне зростання випадків захворювання на лихоманку денге, їхня кількість сягає тисяч
23
Український військовослужбовець відпочиває біля бойової позиції на лінії розмежування від проросійських сепаратистів поблизу Катеринівки Донецької області, Україна, 7 грудня 2021 року.
Українська влада звинуватила Росію у тому, що вона посилає танки та снайперів на частину Донбасу, що перебуває під контролем бойовиків, аби «спровокувати вогонь у відповідь». Зростають побоювання, що нарощування російських військ поблизу українського кордону може свідчити про плани вторгнення Росії в Україну. Кремль це заперечує
Найвизначніші події 2021 року у фотографіях
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