Найвизначніші події 2021 року у фотографіях

1 Прихильники Дональда Трампа штурмують будівлю Капітолію США, Вашингтон, округ Колумбія, 6 січня 2021 року.



Дональд Трамп тоді був президентом США. Його прихильники вдерлися до будівлі конгресу після того, як Трамп, який програв вибори, виступив перед ними на мітингу неподалік Білого дому, заявивши, що результати виборів 2020 року були сфальсифіковані. Суди не підтвердили цього. Люди били шибки і вступали в сутички з поліцейськими. Законодавців терміново евакуювали. Внаслідок зіткнень загинули п'ятеро людей, у тому числі співробітник поліції