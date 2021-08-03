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11-й день Олімпіади в Токіо – фотогалерея

Найцікавіші моменти з Олімпійських ігор у Токіо в 11-й день Олімпіади, 3 серпня 2021 року.
Бронзова медалістка з України Алла Черкасова на церемонії нагородження. Боротьба, вільний стиль, жінки до 68 кг. Тіба, 3 серпня 2021 року &nbsp;
1 Бронзова медалістка з України Алла Черкасова на церемонії нагородження. Боротьба, вільний стиль, жінки до 68 кг. Тіба, 3 серпня 2021 року
 
Велоспорт, жіноча командна гонка, фінал. Сідзуока, Японія, 3 серпня 2021 року
2 Велоспорт, жіноча командна гонка, фінал. Сідзуока, Японія, 3 серпня 2021 року
Українець Петро Пахнюк на Олімпіаді в Токіо. Спортивна гімнастика, чоловічі паралельні бари, фінал. Токіо, 3 серпня 2021 року&nbsp;
3 Українець Петро Пахнюк на Олімпіаді в Токіо. Спортивна гімнастика, чоловічі паралельні бари, фінал. Токіо, 3 серпня 2021 року 
Водне поло, жінки, чвертьфінал. Нідерланди проти Угорщини. Токіо, 3 серпня 2021 року &nbsp;
4 Водне поло, жінки, чвертьфінал. Нідерланди проти Угорщини. Токіо, 3 серпня 2021 року

 
Парвіз Насібов з України радіє перемозі. Півфінал греко-римської боротьби, чоловіки 67 кг. Тіба, 3 серпня 2021 року
5 Парвіз Насібов з України радіє перемозі. Півфінал греко-римської боротьби, чоловіки 67 кг. Тіба, 3 серпня 2021 року
Засмучений Шахобідін Зоїров з Узбекистану та радісний Карло Паалам з Філіппін, який переміг у чвертьфінальному поєдинку чоловіків з боксу в легкій вазі 52 кг. Токіо, 3 серпня 2021 року
6 Засмучений Шахобідін Зоїров з Узбекистану та радісний Карло Паалам з Філіппін, який переміг у чвертьфінальному поєдинку чоловіків з боксу в легкій вазі 52 кг. Токіо, 3 серпня 2021 року
Маха Хаддіоуї з Марокко під час тренувального раунду перед жіночим змаганням з гольфу на літніх Олімпійських іграх у Кавагое, Японія, 3 серпня 2021 року
7 Маха Хаддіоуї з Марокко під час тренувального раунду перед жіночим змаганням з гольфу на літніх Олімпійських іграх у Кавагое, Японія, 3 серпня 2021 року
Марта Фєдіна та Анастасія Савчук з України під час виступу на Олімпійських іграх. Художнє плавання, технічна програма для жіночих дуетів, попередній раунд. Токіо, 3 серпня 2021 року
8 Марта Фєдіна та Анастасія Савчук з України під час виступу на Олімпійських іграх. Художнє плавання, технічна програма для жіночих дуетів, попередній раунд. Токіо, 3 серпня 2021 року
Сергій Смелик із України бере участь у змаганнях з легкої атлетики. Чоловіки на 200 метрів, 1 етап. Токіо, 3 серпня 2021 року&nbsp; &nbsp;
9 Сергій Смелик із України бере участь у змаганнях з легкої атлетики. Чоловіки на 200 метрів, 1 етап. Токіо, 3 серпня 2021 року 

 
Жан Беленюк з України в бою проти Івана Гуклека з Хорватії. Півфінал&nbsp;греко-римської боротьби,&nbsp;чоловіки до 87 кг.&nbsp;Чіба, 3 серпня 2021 року&nbsp;
10 Жан Беленюк з України в бою проти Івана Гуклека з Хорватії. Півфінал греко-римської боротьби, чоловіки до 87 кг. Чіба, 3 серпня 2021 року 
Норвежець Карстен Уорхольм реагує після перетину фінішу. Він отримав золото.&nbsp;Фінал з легкої атлетики, чоловіки на 400 м з бар&rsquo;єрами. Токіо, 3 серпня 2021 року
11 Норвежець Карстен Уорхольм реагує після перетину фінішу. Він отримав золото. Фінал з легкої атлетики, чоловіки на 400 м з бар’єрами. Токіо, 3 серпня 2021 року
Каєтано Гарсія та Пабло Мартінес з Іспанії вітаються з українцями Павлом Алтуховим та Дмитром Янчуком після перегонів у 1-му півфіналі на Олімпіаді в Токіо. Каное, спринт, чоловіки, C2 1000 м. Токіо, 3 серпня 2021 року &nbsp;
12 Каєтано Гарсія та Пабло Мартінес з Іспанії вітаються з українцями Павлом Алтуховим та Дмитром Янчуком після перегонів у 1-му півфіналі на Олімпіаді в Токіо. Каное, спринт, чоловіки, C2 1000 м. Токіо, 3 серпня 2021 року



 
Марина Бех-Романчук з України стрибає в довжину під час фіналу з легкої атлетики серед жінок.&nbsp;Токіо, 3 серпня 2021 року
13 Марина Бех-Романчук з України стрибає в довжину під час фіналу з легкої атлетики серед жінок. Токіо, 3 серпня 2021 року
Британець Джек Лагер у півфіналі стрибків із трампліна серед чоловіків на 3 м під час Олімпійських ігор у Токіо, 3 серпня 2021 року
14 Британець Джек Лагер у півфіналі стрибків із трампліна серед чоловіків на 3 м під час Олімпійських ігор у Токіо, 3 серпня 2021 року

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