11-й день Олімпіади в Токіо – фотогалерея

12 Каєтано Гарсія та Пабло Мартінес з Іспанії вітаються з українцями Павлом Алтуховим та Дмитром Янчуком після перегонів у 1-му півфіналі на Олімпіаді в Токіо. Каное, спринт, чоловіки, C2 1000 м. Токіо, 3 серпня 2021 року







