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Фотогалереї
11-й день Олімпіади в Токіо – фотогалерея
03 серпня 2021, 18:58
Найцікавіші моменти з Олімпійських ігор у Токіо в 11-й день Олімпіади, 3 серпня 2021 року.
1
Бронзова медалістка з України Алла Черкасова на церемонії нагородження. Боротьба, вільний стиль, жінки до 68 кг. Тіба, 3 серпня 2021 року
2
Велоспорт, жіноча командна гонка, фінал. Сідзуока, Японія, 3 серпня 2021 року
3
Українець Петро Пахнюк на Олімпіаді в Токіо. Спортивна гімнастика, чоловічі паралельні бари, фінал. Токіо, 3 серпня 2021 року
4
Водне поло, жінки, чвертьфінал. Нідерланди проти Угорщини. Токіо, 3 серпня 2021 року
5
Парвіз Насібов з України радіє перемозі. Півфінал греко-римської боротьби, чоловіки 67 кг. Тіба, 3 серпня 2021 року
6
Засмучений Шахобідін Зоїров з Узбекистану та радісний Карло Паалам з Філіппін, який переміг у чвертьфінальному поєдинку чоловіків з боксу в легкій вазі 52 кг. Токіо, 3 серпня 2021 року
7
Маха Хаддіоуї з Марокко під час тренувального раунду перед жіночим змаганням з гольфу на літніх Олімпійських іграх у Кавагое, Японія, 3 серпня 2021 року
8
Марта Фєдіна та Анастасія Савчук з України під час виступу на Олімпійських іграх. Художнє плавання, технічна програма для жіночих дуетів, попередній раунд. Токіо, 3 серпня 2021 року
9
Сергій Смелик із України бере участь у змаганнях з легкої атлетики. Чоловіки на 200 метрів, 1 етап. Токіо, 3 серпня 2021 року
10
Жан Беленюк з України в бою проти Івана Гуклека з Хорватії. Півфінал греко-римської боротьби, чоловіки до 87 кг. Чіба, 3 серпня 2021 року
11
Норвежець Карстен Уорхольм реагує після перетину фінішу. Він отримав золото. Фінал з легкої атлетики, чоловіки на 400 м з бар’єрами. Токіо, 3 серпня 2021 року
12
Каєтано Гарсія та Пабло Мартінес з Іспанії вітаються з українцями Павлом Алтуховим та Дмитром Янчуком після перегонів у 1-му півфіналі на Олімпіаді в Токіо. Каное, спринт, чоловіки, C2 1000 м. Токіо, 3 серпня 2021 року
13
Марина Бех-Романчук з України стрибає в довжину під час фіналу з легкої атлетики серед жінок. Токіо, 3 серпня 2021 року
14
Британець Джек Лагер у півфіналі стрибків із трампліна серед чоловіків на 3 м під час Олімпійських ігор у Токіо, 3 серпня 2021 року
11-й день Олімпіади в Токіо – фотогалерея
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