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Фотогалереї
Сталева завіса: Польща розпочала будівництво прикордонної стіни з Білоруссю – фотогалерея
39 хвилин тому
Польща розпочала будівництво прикордонної стіни з Білоруссю після того, як у 2021 році на кордоні з Білоруссю та сусідніми країнами Європейського Союзу зібралися тисячі «озброєних» мігрантів.
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Робітники розпочинають будівництво прикордонної стіни вздовж польсько-білоруського кордону у Тольчі на північному сході Польщі, 27 січня 2022 року
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Підрядники працюють над фундаментом прикордонної стіни. Передбачається, що вона коштуватиме близько 390 мільйонів доларів і проходитиме вздовж 186-кілометрової ділянки кордону між Польщею та Білоруссю, це приблизно половина загальної довжини кордону
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На фото – мігранти на території Білорусі на кордоні з Польщею, на передньому плані – польські військовослужбовці на боці Європейського Союзу. Білорусько-польський кордон, листопад 2021 року.
Тисячі мігрантів, переважно з Близького Сходу, восени 2021 року прийшли до Білорусі, пізніше їх переправили на кордон із країнами ЄС. Міграційна криза 2021 року виникла після того, як ЄС запровадив санкції проти Білорусі у зв'язку з насильством після виборів у тій країні, а також захопленням пасажирського літака Ryanair режимом Олександра Лукашенка. ЄС звинуватив у міграційній кризі офіційний Мінськ
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Арматурні каркаси для прикордонної стіни. Фото зроблене під час престуру у прикордонну зону, який організувала польська влада. Стіна матиме висоту до 5,5 метрів і буде оснащена тепловізійними камерами та датчиками руху
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Польські прикордонники та військові спостерігають за будівництвом прикордонної стіни у Тольчі на північному сході Польщі, 27 січня 2022 року
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Стадо зубрів неподалік місця будівництва прикордонної стіни. Критики цього проєкту кажуть, що стіна стане «катастрофою» для дикої природи, позаяк може обмежити тварин у пересуванні
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Польський військовий стоїть за прозорим щитом на прикордонному будівництві, 27 січня 2022 року.
Речниця прикордонної служби повідомила місцевим ЗМІ, що «намір полягає в тому, щоб збитки були якомога меншими», і зазначила, що стіну зводять уздовж тих самих ділянок, де вже встановлений тимчасовий колючий дріт
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Польський військовий патрулює польсько-білоруський кордон уздовж колючого дроту, який має замінити прикордонна стіна, 25 січня 2022 року.
Повідомляється, що під час кризи з мігрантами між Білоруссю та ЄС у 2021 році, загинули понад десяток мігрантів та два польські прикордонники
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Польський прикордонник біля встановлених на транспортних засобах динаміків, які п'ятьма мовами оголошують, що перетин кордону незаконний, під час престуру біля КПП Шудзялово, Польща, 25 січня 2022 року.
Близько третини кордону Польщі та Білорусі проходить річкою Буг завширшки 70 метрів
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Хрест, встановлений на польсько-білоруському кордоні неподалік КПП Шудзялово, Польща, 25 січня 2022 року.
Будівництво прикордонної стіни на кордоні Польщі та Білорусі планують завершити до червня 2022 року
Сталева завіса: Польща розпочала будівництво прикордонної стіни з Білоруссю – фотогалерея
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