Сталева завіса: Польща розпочала будівництво прикордонної стіни з Білоруссю – фотогалерея

3 На фото – мігранти на території Білорусі на кордоні з Польщею, на передньому плані – польські військовослужбовці на боці Європейського Союзу. Білорусько-польський кордон, листопад 2021 року.



Тисячі мігрантів, переважно з Близького Сходу, восени 2021 року прийшли до Білорусі, пізніше їх переправили на кордон із країнами ЄС. Міграційна криза 2021 року виникла після того, як ЄС запровадив санкції проти Білорусі у зв'язку з насильством після виборів у тій країні, а також захопленням пасажирського літака Ryanair режимом Олександра Лукашенка. ЄС звинуватив у міграційній кризі офіційний Мінськ