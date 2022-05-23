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«Зупинити Путіна. Зупинити війну»: тисячі українців вийшли на марш в центрі Праги

Чи не найчисленніша акція українців за останні роки відбулася в Празі 22 травня 2022 року. Чеською столицею – від відомого Карлового мосту до головної площі – пройшли тисячі людей. Одягнуті у вишиванки, із синьо-жовтою символікою – українці несли плакати із закликами зупинити Путіна і війну Росії проти України. Українці вигукували національні гасла, дякували ЗСУ, а також – дякували Чехії за прихисток біженців і підтримку України в боротьбі проти агресії Російської Федерації. Тому серед символіки, яку несли люди під час акції, були також прапори Чеської Республіки.

На Вацлавській площі, яку вважають головною площею чеської столиці, діти розгорнули величезний український прапор.

В акції взяли участь українці, які давно живуть у Чехїі, а також – тисячі біженців, жінки і діти, які змушені були покинути Україну, рятуючись від війни.

Крім того, до заходу долучилися й чехи, які допомагають Україні ще з 2014-го року.

Українці на Марші вишиванки біля Карлового мосту в Празі. Чехія. 22 травня 2022 року
1 Українці на Марші вишиванки біля Карлового мосту в Празі. Чехія. 22 травня 2022 року
&laquo;Путін, руки геть від України&raquo;, &ndash; напис, розміщений в центрі чеської столиці біля Карлового мосту
2 «Путін, руки геть від України», – напис, розміщений в центрі чеської столиці біля Карлового мосту
Діти-біженці з понищеного Харкова і окупованого Херсона, які врятувалися від війни в Україні. Прага, Чехія. 22 травня 2022 року
3 Діти-біженці з понищеного Харкова і окупованого Херсона, які врятувалися від війни в Україні. Прага, Чехія. 22 травня 2022 року
Чеська столиця у неділю, 22 травня, майоріла різнокольоровими українськими вишиванками...
4 Чеська столиця у неділю, 22 травня, майоріла різнокольоровими українськими вишиванками...
...віночками...
5 ...віночками...
...та прапорами в національних кольорах України.
6 ...та прапорами в національних кольорах України.
Під час акції на підтримку України. Прага, Чехія. 22 травня 2022 року
7 Під час акції на підтримку України. Прага, Чехія. 22 травня 2022 року
Жовто-сині кольори у Празі на акції проти війни, яку веде Росія в Україні. 22 травня 2022 року
8 Жовто-сині кольори у Празі на акції проти війни, яку веде Росія в Україні. 22 травня 2022 року
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Люди несли банер із написом: &laquo;Дякуємо, Чехіє!&raquo;
10 Люди несли банер із написом: «Дякуємо, Чехіє!»
Українці на акції у Празі дякували українській армії за захист від агресії Російської Федерації
11 Українці на акції у Празі дякували українській армії за захист від агресії Російської Федерації
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Чеський волонтер, нагороджений українським президентом за підтримку України, починаючи з 2014-го року. Під час акції у Празі. 22 травня 2022 року
13 Чеський волонтер, нагороджений українським президентом за підтримку України, починаючи з 2014-го року. Під час акції у Празі. 22 травня 2022 року
Учасників проукраїнської акції у Празі охороняли поліцейські. Чехія. 22 травня 2022 року
14 Учасників проукраїнської акції у Празі охороняли поліцейські. Чехія. 22 травня 2022 року
&laquo;Зупиніть Путіна, зупиніть війну&raquo; &ndash; на Марш вишиванки українці Чехії&nbsp; вкотре з 2014-го року вийшли з ключовим закликом. Прага, 22 травня 2022 року
15 «Зупиніть Путіна, зупиніть війну» – на Марш вишиванки українці Чехії  вкотре з 2014-го року вийшли з ключовим закликом. Прага, 22 травня 2022 року
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На головній площі чеської столиці діти з України розгорнули величезний український прапор&nbsp;
17 На головній площі чеської столиці діти з України розгорнули величезний український прапор 
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Українці також дякували чехам за їхню підтримку і прихисток. На знак цього учасники акції також несли символіку Чеської Республіки. Прага. 22 травня 2022 року
21 Українці також дякували чехам за їхню підтримку і прихисток. На знак цього учасники акції також несли символіку Чеської Республіки. Прага. 22 травня 2022 року

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