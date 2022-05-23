Чи не найчисленніша акція українців за останні роки відбулася в Празі 22 травня 2022 року. Чеською столицею – від відомого Карлового мосту до головної площі – пройшли тисячі людей. Одягнуті у вишиванки, із синьо-жовтою символікою – українці несли плакати із закликами зупинити Путіна і війну Росії проти України. Українці вигукували національні гасла, дякували ЗСУ, а також – дякували Чехії за прихисток біженців і підтримку України в боротьбі проти агресії Російської Федерації. Тому серед символіки, яку несли люди під час акції, були також прапори Чеської Республіки.

На Вацлавській площі, яку вважають головною площею чеської столиці, діти розгорнули величезний український прапор.

В акції взяли участь українці, які давно живуть у Чехїі, а також – тисячі біженців, жінки і діти, які змушені були покинути Україну, рятуючись від війни.

Крім того, до заходу долучилися й чехи, які допомагають Україні ще з 2014-го року.