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«Промені гідності», присвячені пам’яті Героїв Небесної сотні, засяяли в центрі вечірнього Києва (фоторепортаж)

Протягом дня 20 лютого у Києві вшановували пам’ять Героїв Небесної сотні. Люди несли квіти до Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла панахида за загиблими взимку 2014 року.

Ввечері у центрі Києва відбулося віче, панихида та запалення «Променів гідності», присвячених пам’яті Героїв Небесної сотні, які загинули під час подій на Майдані Незалежності в Києві у 2014 році.

Промені випускали 120 проєкторів біля Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, Жовтневого палацу і Монументу Незалежності України.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

На столичному Майдані Незалежності відбувається віче до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні. Київ, 20 лютого 2022 року
1 На столичному Майдані Незалежності відбувається віче до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні. Київ, 20 лютого 2022 року
На віче зібралися кілька сотень людей. Дехто з учасників акції тримає у руках національні стяги, інші обгорнулися в синьо-жовті прапори
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На віче зібралися кілька сотень людей. Дехто з учасників акції тримає у руках національні стяги, інші обгорнулися в синьо-жовті прапори
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Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні запалені лампадки. Люди продовжують приносити квіти
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Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні запалені лампадки. Люди продовжують приносити квіти
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18&ndash;20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам&rsquo;яті загиблих героїв
7 18–20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам’яті загиблих героїв
Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір &ndash; бути частиною Європи
8 Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи
Біля каплиці&nbsp;&nbsp;на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида
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Біля каплиці  на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида
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Звучить гімн України
13 Звучить гімн України
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Засвічення променів супроводжувалося піснею &laquo;Пливе кача&raquo;
15 Засвічення променів супроводжувалося піснею «Пливе кача»
Уперше проєкт &laquo;Промені гідності&raquo; презентували в Києві до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з Майдану Незалежності&nbsp; &ndash; з тих місць, де загинули Герої Небесної сотні
16 Уперше проєкт «Промені гідності» презентували в Києві до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з Майдану Незалежності  – з тих місць, де загинули Герої Небесної сотні
Революція гідності завершилася перемогою. А потім розпочалася російська агресія і війна на сході України
17 Революція гідності завершилася перемогою. А потім розпочалася російська агресія і війна на сході України
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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