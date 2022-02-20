«Промені гідності», присвячені пам’яті Героїв Небесної сотні, засяяли в центрі вечірнього Києва (фоторепортаж)

Протягом дня 20 лютого у Києві вшановували пам’ять Героїв Небесної сотні. Люди несли квіти до Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла панахида за загиблими взимку 2014 року.

Ввечері у центрі Києва відбулося віче, панихида та запалення «Променів гідності», присвячених пам’яті Героїв Небесної сотні, які загинули під час подій на Майдані Незалежності в Києві у 2014 році.

Промені випускали 120 проєкторів біля Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, Жовтневого палацу і Монументу Незалежності України.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.