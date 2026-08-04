У Києві попрощалися із 20-річною волонтеркою Віталіною Яровенко, яка загинула під час російської атаки по Києву 1 серпня.
Тієї ночі Віталіна як доброволець у складі медичного батальйону вирушила на місце першого влучання, щоб допомогти постраждалим. У цей момент російські війська завдали повторного удару.
Рятувала людей і загинула від повторного удару РФ. Прощання із Віталіною Яровенко
У Києві попрощалися із 20-річною волонтеркою Віталіною Яровенко, яка загинула під час російської атаки по Києву 1 серпня.
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