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Рятувала людей і загинула від повторного удару РФ. Прощання із Віталіною Яровенко

У Києві попрощалися із 20-річною волонтеркою Віталіною Яровенко, яка загинула під час російської атаки по Києву 1 серпня.

Тієї ночі Віталіна як доброволець у складі медичного батальйону вирушила на місце першого влучання, щоб допомогти постраждалим. У цей момент російські війська завдали повторного удару.

Прощання зі студенткою Національного університету «Києво-Могилянська академія» та волонтеркою Віталіною Яровенко у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. 4 серпня 2026 року
1 Прощання зі студенткою Національного університету «Києво-Могилянська академія» та волонтеркою Віталіною Яровенко у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. 4 серпня 2026 року
Попрощатися із Віталіною прийшли її рідні, близькі, друзі, військові та волонтери
2 Попрощатися із Віталіною прийшли її рідні, близькі, друзі, військові та волонтери
У ніч на 1 серпня під час російської атаки на Київ Віталіна вирушила на місце першого влучання, щоб надати допомогу постраждалим. Повторний удар Росії забрав її життя
3 У ніч на 1 серпня під час російської атаки на Київ Віталіна вирушила на місце першого влучання, щоб надати допомогу постраждалим.
Повторний удар Росії забрав її життя
Стримати емоції важко...
4 Стримати емоції важко...
Прощання із Віталіною Яровенко на Майдані Незалежності у Києві
5 Прощання із Віталіною Яровенко на Майдані Незалежності у Києві
Віталіна навчалася на психологиню в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», досліджувала психологічну допомогу ветеранам і постраждалим від війни та планувала після завершення навчання мобілізуватися
6 Віталіна навчалася на психологиню в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», досліджувала психологічну допомогу ветеранам і постраждалим від війни та планувала після завершення навчання мобілізуватися
Вона проходила військовий вишкіл, допомагала військовим і готувалася офіційно долучитися до медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри»
7 Вона проходила військовий вишкіл, допомагала військовим і готувалася офіційно долучитися до медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри»
«Я не хотіла героя вдома, я хотіла вдома дитину. Але це був її шлях. Пробач мені, що я тебе не вберегла», – сказала мама Віталіни під час церемонії прощання
8 «Я не хотіла героя вдома, я хотіла вдома дитину. Але це був її шлях. Пробач мені, що я тебе не вберегла», – сказала мама Віталіни під час церемонії прощання
Прощання із загиблою волонтеркою у Києві
9 Прощання із загиблою волонтеркою у Києві
Вдячність і пам'ять...
10 Вдячність і пам'ять...
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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