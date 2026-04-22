Рідні брати загинули з різницею в один день. Репортаж із прощання на Кіровоградщині

20 «Ці хлопці – наші вірні друзі, побратими. Ділили ми з ними… Ми з ними ділили все – життя, побут, переживання, втрати інших побратимів. Для нас, для всього підрозділу – це дуже велика втрата.Вони були дуже хорошими друзями і гідними чоловіками, і гідними захисниками нашої Батьківщини», – сказав про загиблих побратимів під час прощання Дмитро, командир 2-ї танкової роти 100-ї окремої механізованої бригади