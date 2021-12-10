Був у «розстрільних списках». У Києві попрощалися з військовим волонтером Сергієм Максимцем

У Києві попрощалися із військовим волонтером, 69-річним Сергієм Максимцем («Дядя Серьожа»), який допомагав українським захисникам від початку війни на Донбасі. Він помер 8 грудня.​ Церемонія прощання і відспівування відбулася у Михайлівському соборі. Поховання, кремація на Байковому кладовищі, як він заповів.​

Сергій Максимець багато років був далекобійником, працював на Чорнобильській АЕС. Після цього проживав у Донецьку і почав відливати церковні дзвони. Дзвони його роботи були встановлені у сотнях храмів в Україні та світі – у тому числі у дзвіниці храму Діви Марії у Віфлеємі. З початком бойових дій на сході в 2014 році, Сергій Максимець потрапив у «розстрільні списки» і був змушений разом із сім’єю полишити місто. Почав допомагати захисникам України. На своєму мікроавтобусі він возив на фронт передачі бійцям, вивозив із зони АТО поранених та допомагав евакуюватися цивільним.



За допомогу військовим Максимець нагороджений відзнаками, зокрема батальйону «Донбас-1» і 25-ї бригади.

Під час волонтерства Максимець зазнав контузій та частково втратив слух. В останні роки він переніс інфаркт та дві складні операції.

Сергію Максимцю було 69 років.