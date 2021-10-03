До Оману наближається тропічний шторм, є жертви, зупинені рейси літаків – фотогалерея

У неділю, 3 жовтня, до Оману почав наближаться тропічний циклон «Шахін». Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей. Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони. Також скасовані рейси літаків до столиці Маскат і звідти.



Державне інформаційне агентство повідомило, що дитина, яку забрала вода, була знайдена мертвою, ще одна людина зникла безвісти. У результаті обвалення пагорба над житловим районом в промисловій зоні в результаті циклону загинули два робітники-азіати.



Згідно даних у спільній заяві агентства з небезпеки, погоди і цивільної авіації країни, око шторму знаходиться близько 60 км від Маскату й несе сильний вітер швидкістю понад 120 км/год.



У Національному комітеті з надзвичайних ситуацій Оману заявили про те, що з метою уникнення нещасних випадків в бухті Ель-курма, що на схід від столиці, буде відключено електропостачання. Понад 2700 людей вже розмістили в притулках.



Більшість із п’яти мільйонів жителів країни-експортера нафти проживають у Маскаті та його околицях. Дороги в столиці будуть відкриті лише для транспортних засобів, які здійснюють екстрені та гуманітарні поїздки, поки шторм не вщухне, заявили в уряді країни.

