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До Оману наближається тропічний шторм, є жертви, зупинені рейси літаків – фотогалерея

У неділю, 3 жовтня, до Оману почав наближаться тропічний циклон «Шахін». Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей. Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони. Також скасовані рейси літаків до столиці Маскат і звідти.

Державне інформаційне агентство повідомило, що дитина, яку забрала вода, була знайдена мертвою, ще одна людина зникла безвісти. У результаті обвалення пагорба над житловим районом в промисловій зоні в результаті циклону загинули два робітники-азіати.

Згідно даних у спільній заяві агентства з небезпеки, погоди і цивільної авіації країни, око шторму знаходиться близько 60 км від Маскату й несе сильний вітер швидкістю понад 120 км/год.

У Національному комітеті з надзвичайних ситуацій Оману заявили про те, що з метою уникнення нещасних випадків в бухті Ель-курма, що на схід від столиці, буде відключено електропостачання. Понад 2700 людей вже розмістили в притулках.

Більшість із п’яти мільйонів жителів країни-експортера нафти проживають у Маскаті та його околицях. Дороги в столиці будуть відкриті лише для транспортних засобів, які здійснюють екстрені та гуманітарні поїздки, поки шторм не вщухне, заявили в уряді країни.
У неділю, 3 жовтня, до Оману почав наближатися тропічний циклон &laquo;Шахін&raquo;
1 У неділю, 3 жовтня, до Оману почав наближатися тропічний циклон «Шахін»
Око шторму знаходиться близько 60 км від столиці Маскату й несе сильний вітер швидкістю понад 120 км/год
2 Око шторму знаходиться близько 60 км від столиці Маскату й несе сильний вітер швидкістю понад 120 км/год
Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони.&nbsp;Понад 2700 людей вже розмістили в притулках
3 Уряд країни закликав жителів покинути прибережні райони. Понад 2700 людей вже розмістили в притулках
Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей
4 Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей
Державне інформаційне агентство повідомило, що дитина, яку забрала вода, була знайдена мертвою, ще одна людина зникла безвісти
5 Державне інформаційне агентство повідомило, що дитина, яку забрала вода, була знайдена мертвою, ще одна людина зникла безвісти
У результаті обвалення пагорба над житловим районом у промисловій зоні в результаті циклону загинули два робітники-азіати
6 У результаті обвалення пагорба над житловим районом у промисловій зоні в результаті циклону загинули два робітники-азіати
7
Більшість із п&rsquo;яти мільйонів жителів країни-експортера нафти проживають у Маскаті та його околицях&nbsp;
8 Більшість із п’яти мільйонів жителів країни-експортера нафти проживають у Маскаті та його околицях 
Дороги в столиці будуть відкриті лише для транспортних засобів, які здійснюють екстрені та гуманітарні поїздки, поки шторм не вщухне, заявили в уряді країни
9 Дороги в столиці будуть відкриті лише для транспортних засобів, які здійснюють екстрені та гуманітарні поїздки, поки шторм не вщухне, заявили в уряді країни

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