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Фотогалереї

«#ThanksFriends». У Києві влаштували акцію подяки союзникам України – фотогалерея

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція вдячності союзникам України «Thanks friends». Організатором акції стала українська політична партія та громадська організація «​Демократична Сокира»​.
Акція подяки союзникам України, які надали військову допомогу нашій країні перед загрозою вторгнення Росії, відбулася на Майдані Незалежності в Києві. Акція проходила під гаслом #ThanksFriends &ndash; подякуй союзникам за зброю
1 Акція подяки союзникам України, які надали військову допомогу нашій країні перед загрозою вторгнення Росії, відбулася на Майдані Незалежності в Києві. Акція проходила під гаслом #ThanksFriends – подякуй союзникам за зброю
Учасники акції прийшли із виготовленими власноруч плакатами із словами подяки за підтримку України&nbsp;
2 Учасники акції прийшли із виготовленими власноруч плакатами із словами подяки за підтримку України 
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&laquo;Наша подяка &ndash; не для іноземних політиків. Наша подяка для народів Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини. Бо саме за гроші цих людей, платників податків &ndash; літаки з озброєнням долітають до України. Ми хочемо, щоб ці люди знали: зброя в надійних руках. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні. І хочемо, щоб наші іноземні друзі теж про це знали&raquo;, &ndash; зазначили організатори
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«Наша подяка – не для іноземних політиків. Наша подяка для народів Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини. Бо саме за гроші цих людей, платників податків – літаки з озброєнням долітають до України. Ми хочемо, щоб ці люди знали: зброя в надійних руках. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні. І хочемо, щоб наші іноземні друзі теж про це знали», – зазначили організатори
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Учасники акції тримали у руках плакати, зокрема із словами &laquo;Thank you&raquo;, &laquo;Your cool weapons warm our hearts&raquo;, &laquo;Thanks friends&raquo;
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Учасники акції тримали у руках плакати, зокрема із словами «Thank you», «Your cool weapons warm our hearts», «Thanks friends»
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Акція подяки #ThanksFriends країнам ЄС та НАТО за військову підтримку у Києві
15 Акція подяки #ThanksFriends країнам ЄС та НАТО за військову підтримку у Києві
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На завершення учасники акції підписали банер вдячності
18 На завершення учасники акції підписали банер вдячності
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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