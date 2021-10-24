Стихія і люди: як виверження вулкану на Канарах змінило їхнє життя (фотогалерея)

Виверження лави вулканом Кумбре-В’єха розпочалося на західному березі острова Ла-Пальма, який входить до складу іспанського архіпелагу Канарських островів, розпочалося 19 вересня. Відтоді лава покрила близько 800-ста гектарів (2000 акрів) землі, зруйнувала 2000 будинків і знищила безліч бананових плантацій.
Відзняті у жовтні фотографії показують як виверження вулкану Кумбре-В’єха змінило життя мешканців острова.
Відзняті у жовтні фотографії показують як виверження вулкану Кумбре-В’єха змінило життя мешканців острова.
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