Стихія і люди: як виверження вулкану на Канарах змінило їхнє життя (фотогалерея)

2 61-річна Марія Хесус стоїть перед вікном свого будинку в Ель-Пасо, з якого видно як тече лава з вулкану Кумбре-В'єха. Ла-Пальма, Іспанія, 4 жовтня 2021 року.



«Я відчуваю страх, жах, іноді агонію, бачачи людей, які страждають і залишилися ні з чим», сказала Хесус агенству Reuters

