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Стихія і люди: як виверження вулкану на Канарах змінило їхнє життя (фотогалерея)

Виверження лави вулканом Кумбре-В’єха розпочалося на західному березі острова Ла-Пальма, який входить до складу іспанського архіпелагу Канарських островів, розпочалося 19 вересня. Відтоді лава покрила близько 800-ста гектарів (2000 акрів) землі, зруйнувала 2000 будинків і знищила безліч бананових плантацій.

Відзняті у жовтні фотографії показують як виверження вулкану Кумбре-В’єха змінило життя мешканців острова.
Чоловік йде по дорозі в Ель-Пасо, спостерігаючи за великим стовпом попелу, який викидає вулкан Кумбре-В&#39;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 4 жовтня 2021 року
1 Чоловік йде по дорозі в Ель-Пасо, спостерігаючи за великим стовпом попелу, який викидає вулкан Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 4 жовтня 2021 року
61-річна Марія Хесус стоїть перед вікном свого будинку в Ель-Пасо, з якого видно як тече лава з вулкану Кумбре-В&#39;єха. Ла-Пальма, Іспанія, 4 жовтня 2021 року. &laquo;Я відчуваю страх, жах, іноді агонію, бачачи людей, які страждають і залишилися ні з чим&raquo;, сказала Хесус агенству Reuters &nbsp;
2 61-річна Марія Хесус стоїть перед вікном свого будинку в Ель-Пасо, з якого видно як тече лава з вулкану Кумбре-В'єха. Ла-Пальма, Іспанія, 4 жовтня 2021 року.

«Я відчуваю страх, жах, іноді агонію, бачачи людей, які страждають і залишилися ні з чим», сказала Хесус агенству Reuters
 
Іспанська цивільна гвардія наказує журналістам залишити район в Лас-Манчасі, який був виселений через виверження вулкану Кумбре-В&#39;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 4 жовтня 2021 року
3 Іспанська цивільна гвардія наказує журналістам залишити район в Лас-Манчасі, який був виселений через виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 4 жовтня 2021 року
Човен іспанської цивільної гвардії пропливає морем, а з моря піднімається пара і дим від стікання лави у воду. Погляд з порту Тазакорте, Канарський острів Ла-Пальма, Іспанія, 6 жовтня 2021 року
4 Човен іспанської цивільної гвардії пропливає морем, а з моря піднімається пара і дим від стікання лави у воду. Погляд з порту Тазакорте, Канарський острів Ла-Пальма, Іспанія, 6 жовтня 2021 року
Електронне табло показує скасовані рейси в закритому аеропорту на острові Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 7 жовтня 2021 року
5 Електронне табло показує скасовані рейси в закритому аеропорту на острові Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 7 жовтня 2021 року
Андрес Ернандес, власник солончаків у Фуенкальєнте, які постраждали від попелу з вулкану Кумбре-В&#39;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 7 жовтня 2021 року
6 Андрес Ернандес, власник солончаків у Фуенкальєнте, які постраждали від попелу з вулкану Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 7 жовтня 2021 року
Андрес Ернандес, власник солончаків у Фуенкальєнте, які засипало попелом з вулкану Кумбре-В&#39;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 7 жовтня 2021 року
7 Андрес Ернандес, власник солончаків у Фуенкальєнте, які засипало попелом з вулкану Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 7 жовтня 2021 року
Жінка виносить дзеркало зі свого дому в Ла-Лагуна. Вона готується до евакуації у зв&#39;язку з надходженням лави з вулкану Кумбре-В&#39;єха. Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 12 жовтня 2021 року
8 Жінка виносить дзеркало зі свого дому в Ла-Лагуна. Вона готується до евакуації у зв'язку з надходженням лави з вулкану Кумбре-В'єха. Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 12 жовтня 2021 року
Пожежники допомагають нести його речі під час підготовки до евакуації району Ла-Лагуна на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 14 жовтня 2021 року
9 Пожежники допомагають нести його речі під час підготовки до евакуації району
Ла-Лагуна на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 14 жовтня 2021 року
Вантажівка іспанської військової частини з надзвичаних ситуацій з&rsquo;їжджає з дороги в Ла-Лагуна, заблокованої лавою з вулкану Кумбре-В&rsquo;єха, острів Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 14 жовтня 2021 року
10 Вантажівка іспанської військової частини з надзвичаних ситуацій з’їжджає з дороги в Ла-Лагуна, заблокованої лавою з вулкану Кумбре-В’єха, острів Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 14 жовтня 2021 року
Фернандо Квіндос, волонтер World Central Kitchen подає пляшки з водою офіцерам іспанської цивільної гвардії на контрольно-пропускному пункті в контрольованому районі в Ла-Лагуна на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія. 14 жовтня 2021 року
11 Фернандо Квіндос, волонтер World Central Kitchen подає пляшки з водою офіцерам іспанської цивільної гвардії на контрольно-пропускному пункті в контрольованому районі в Ла-Лагуна на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія. 14 жовтня 2021 року
Олів&rsquo;єр де Беллерош, шеф-кухар неурядової організації World Central Kitchen показує холодильник. Він готує їжу для евакуйованих жителів і працівників служби надзвичайних ситуацій в Лос-Льянос-де-Арідане на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 14 жовтня 2021 року
12 Олів’єр де Беллерош, шеф-кухар неурядової організації World Central Kitchen показує холодильник. Він готує їжу для евакуйованих жителів і працівників служби надзвичайних ситуацій в Лос-Льянос-де-Арідане на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 14 жовтня 2021 року
Люди стоять у черзі в порту Лос-Крістіанос на півдні Канарського острова Тенеріфе, щоб сісти на пором до Канарського острова Ла-Пальма, оскільки деякі рейси на острів були зупинені через накопичення вулканічного попелу після виверження вулкану Кумбре-В&#39;єха, Іспанія, 16 жовтня 2021 року
13 Люди стоять у черзі в порту Лос-Крістіанос на півдні Канарського острова Тенеріфе, щоб сісти на пором до Канарського острова Ла-Пальма, оскільки деякі рейси на острів були зупинені через накопичення вулканічного попелу після виверження вулкану Кумбре-В'єха, Іспанія, 16 жовтня 2021 року
Жінка на вулиці в Льянос-де-Арідан ховається від вулканічного попелу під парасолькою. Канарський острів Ла-Пальма, Іспанія, 18 жовтня 2021 року
14 Жінка на вулиці в Льянос-де-Арідан ховається від вулканічного попелу під парасолькою. Канарський острів Ла-Пальма, Іспанія, 18 жовтня 2021 року
Процесія з Вірген-дель-Піно (Сосновою Дівою) в Ель-Пасо. Люди моляться за зупинення виверження вулкану Кумбре-В&#39;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 19 жовтня 2021 року
15 Процесія з Вірген-дель-Піно (Сосновою Дівою) в Ель-Пасо. Люди моляться за зупинення виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 19 жовтня 2021 року
Жінка плаче під час меси в каплиці Вірген дель Піно (Соснової Діви) в Ель-Пасо. Люди моляться за припинення виверження вулкану Кумбре-В&rsquo;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 19 жовтня 2021 року
16 Жінка плаче під час меси в каплиці Вірген дель Піно (Соснової Діви) в Ель-Пасо. Люди моляться за припинення виверження вулкану Кумбре-В’єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 19 жовтня 2021 року
Зоїло Лоренцо, якого евакуювали з району Мартела, стежить за тим, як тече лава, сподіваючись, що вона не зруйнує його будинок. Погляд з&nbsp;Таджуйе, острів Ла-Пальма,&nbsp;Канарські острови, Іспанія, 19 жовтня 2021 року
17 Зоїло Лоренцо, якого евакуювали з району Мартела, стежить за тим, як тече лава, сподіваючись, що вона не зруйнує його будинок. Погляд з Таджуйе, острів Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 19 жовтня 2021 року
Чоловік несе речі, позаяк влада продовжує евакуацію району Сан-Борондон через виверження вулкану Кумбре-В&#39;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
18 Чоловік несе речі, позаяк влада продовжує евакуацію району Сан-Борондон через виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
Люди фотографують вулкан Кумбре-В&#39;єха біля церкви в Таджуйе на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
19 Люди фотографують вулкан Кумбре-В'єха біля церкви в Таджуйе на Канарському острові
Ла-Пальма, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
Люди фотографують вулкан Кумбре-В&#39;єха біля церкви в Таджуйе, острів Ла-Пальма,&nbsp;Канарські острови, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
20 Люди фотографують вулкан Кумбре-В'єха біля церкви в Таджуйе, острів Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
Чоловік повернувся додому у свій будинок в Таджуйе, з якого він був евакуйований три тижні тому до приходу лави. Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
21 Чоловік повернувся додому у свій будинок в Таджуйе, з якого він був евакуйований три тижні тому до приходу лави. Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
Іспанська цивільна гвардія перевіряє в&#39;їджаючих в район евакуації на контрольно-пропускному пункті в Ель-Чарко на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
22 Іспанська цивільна гвардія перевіряє в'їджаючих в район евакуації на контрольно-пропускному пункті в Ель-Чарко на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 20 жовтня 2021 року
Жінка дивиться з даху будинку на дим від лави вулкану Кумбре-В&#39;єха. Лава досягла містечка Ла-Лагуна на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 21 жовтня 2021 року
23 Жінка дивиться з даху будинку на дим від лави вулкану Кумбре-В'єха. Лава досягла містечка Ла-Лагуна на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 21 жовтня 2021 року
Двоє чоловіків, яких місяць тому евакуювали зі своїх будинків, розмовляють, дивлячись на вулкан Кумбре-В&rsquo;єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 22 жовтня 2021 року. Погляд з&nbsp;Таджуйе
24 Двоє чоловіків, яких місяць тому евакуювали зі своїх будинків, розмовляють, дивлячись на вулкан Кумбре-В’єха на Канарському острові Ла-Пальма, Іспанія, 22 жовтня 2021 року. Погляд з Таджуйе
Речі сімей, які довелося евакуювати з їхніх будинків через виверження вулкану, зберігаються у спортивному комплексі Тазакорте, острів Ла-Пальма,&nbsp;Канарські острови, Іспанія, 22 жовтня 2021 року
25 Речі сімей, які довелося евакуювати з їхніх будинків через виверження вулкану, зберігаються у спортивному комплексі Тазакорте, острів Ла-Пальма, Канарські острови, Іспанія, 22 жовтня 2021 року

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