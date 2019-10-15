87 капканів на Софійській площі у Києві – фоторепортаж із акції «В’язні Кремля»

​15 жовтня на Софійській площі у Києві провели акцію «В’язні Кремля», на якій було представлено останню інформацію про ситуацію з українськими політв’язнями. Правозахисні організації встановили 87 капканів – саме така кількість громадян України нині незаконно позбавлені волі у в’язницях Росії і окупованого українського Криму.



Родичі полонених і правозахисники поділились історіями та прикладами безправ’я і залякування, які чинить Росія, а також розповіли, що має зробити українська влада, щоб надати правовий статус та соціальні гарантії політв’язням та їхнім родинам. Йшлось і про те, яку підтримку можуть надати політв’язням звичайні громадяни.



