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15 Жовтень 2019, Київ 17:09
Фотогалереї

87 капканів на Софійській площі у Києві – фоторепортаж із акції «В’язні Кремля»

​15 жовтня на Софійській площі у Києві провели акцію «В’язні Кремля», на якій було представлено останню інформацію про ситуацію з українськими політв’язнями. Правозахисні організації встановили 87 капканів – саме така кількість громадян України нині незаконно позбавлені волі у в’язницях Росії і окупованого українського Криму.

Родичі полонених і правозахисники поділились історіями та прикладами безправ’я і залякування, які чинить Росія, а також розповіли, що має зробити українська влада, щоб надати правовий статус та соціальні гарантії політв’язням та їхнім родинам. Йшлось і про те, яку підтримку можуть надати політв’язням звичайні громадяни.

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Акцію також відвідав ексв&rsquo;язень Кремля, український режисер Олег Сенцов...
3 Акцію також відвідав ексв’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов...
...та кримський активіст, колишній політв&#39;язень Володимир Балух
4 ...та кримський активіст, колишній політв'язень Володимир Балух
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