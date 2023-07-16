В руках зі зброєю: як цивільні жінки в Україні вчаться стріляти (фотогалерея)

7 Інструктор Олексій Огіренко розповідає учасникам навчань, як поводитися зі зброєю.



Хоча Київ зараз далеко від лінії фронту, небезпека від мін, залишених російськими військовими під час окупації частини Київської області, все ще зберігається. За даними МВС, близько 451 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені мінами







