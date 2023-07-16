В руках зі зброєю: як цивільні жінки в Україні вчаться стріляти (фотогалерея)

Жінки вчаться стріляти за допомогою муляжів автоматів АК-47. На курсах для цивільних вчать, зокрема, стріляти, розпізнавати міни, надавати першу медичну допомогу.
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже 17-й місяць, у Києві для цивільних відкрили курси з навичок виживання, зокрема, вчать стріляти зі зброї. З 2000 людей, які записалися, майже 70% – жінки, які хочуть вміти захистити не лише себе, а й своїх дітей та близьких.
Жінки вчаться стріляти за допомогою муляжів автоматів АК-47. На курсах для цивільних вчать, зокрема, стріляти, розпізнавати міни, надавати першу медичну допомогу.