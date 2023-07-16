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В руках зі зброєю: як цивільні жінки в Україні вчаться стріляти (фотогалерея)

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, яке триває вже 17-й місяць, у Києві для цивільних відкрили курси з навичок виживання, зокрема, вчать стріляти зі зброї. З 2000 людей, які записалися, майже 70% – жінки, які хочуть вміти захистити не лише себе, а й своїх дітей та близьких.

Жінки вчаться стріляти за допомогою муляжів автоматів АК-47. На курсах для цивільних вчать, зокрема, стріляти, розпізнавати міни, надавати першу медичну допомогу.

Жінки вчаться стріляти за допомогою муляжів автоматів АК-47. Київ, 11 липня 2023 року.&nbsp; У Києві відкрили курси для цивільних, на яких вчать, зокрема, стріляти, розпізнавати міни, надавати першу медичну допомогу
1 Жінки вчаться стріляти за допомогою муляжів автоматів АК-47. Київ, 11 липня 2023 року. 

У Києві відкрили курси для цивільних, на яких вчать, зокрема, стріляти, розпізнавати міни, надавати першу медичну допомогу
Учасники навчань слухають інструктора під час тренувань.&nbsp; За словами заступника директора з питань муніципальної безпеки Києва Михайла Щербини, на навчання зареєструвалося понад 2 тисячі осіб, 70% з них &ndash; жінки
2 Учасники навчань слухають інструктора під час тренувань. 

За словами заступника директора з питань муніципальної безпеки Києва Михайла Щербини, на навчання зареєструвалося понад 2 тисячі осіб, 70% з них – жінки
Жінка тримає макет АК-47 під час навчання стрільби зі зброї. &laquo;Головна мета &mdash; щоб люди навчилися виживати, і як реагувати на ці військові загрози, які є&raquo;, &mdash; пояснив Щербина. Навчаючи людей, місцева влада сподівається запобігти новим жертвам у майбутньому
3 Жінка тримає макет АК-47 під час навчання стрільби зі зброї.

«Головна мета — щоб люди навчилися виживати, і як реагувати на ці військові загрози, які є», — пояснив Щербина. Навчаючи людей, місцева влада сподівається запобігти новим жертвам у майбутньому
Учасники навчання спостерігають, як інструктор прицілюється макетом АК-47. Щербина каже, що більшість тих, хто записався на навчання &ndash; жінки, адже багато чоловіків зараз на фронті
4 Учасники навчання спостерігають, як інструктор прицілюється макетом АК-47.

Щербина каже, що більшість тих, хто записався на навчання – жінки, адже багато чоловіків зараз на фронті
&laquo;Мені понад 45 років. Як тільки з&rsquo;явилася можливість, я вирішила, що мені потрібно відновити навички і навчитися чогось нового&raquo;, &ndash; розповіла киянка Лада. Жінку особливо вразила лекція про можливі мінні загрози &nbsp;
5 «Мені понад 45 років. Як тільки з’явилася можливість, я вирішила, що мені потрібно відновити навички і навчитися чогось нового», – розповіла киянка Лада. Жінку особливо вразила лекція про можливі мінні загрози
 
Інструктор Олексій Огіренко показує, як цілитися з автомата &nbsp;
6 Інструктор Олексій Огіренко показує, як цілитися з автомата

 
Інструктор Олексій Огіренко розповідає учасникам навчань, як поводитися зі зброєю. Хоча Київ зараз далеко від лінії фронту, небезпека від мін, залишених російськими військовими під час окупації частини Київської області, все ще зберігається. За даними МВС, близько 451 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені мінами &nbsp;
7 Інструктор Олексій Огіренко розповідає учасникам навчань, як поводитися зі зброєю.

Хоча Київ зараз далеко від лінії фронту, небезпека від мін, залишених російськими військовими під час окупації частини Київської області, все ще зберігається. За даними МВС, близько 451 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені мінами



 
За словами Михайла Щербини, минулого року навчання пройшли близько 15 тисяч осіб, з них близько 3 тисяч приєдналися до лав ЗСУ. &laquo;Війна триває, і ми не знаємо, якими будуть наступні загрози&raquo;, &ndash; каже заступник директора з питань муніципальної безпеки Києва
8 За словами Михайла Щербини, минулого року навчання пройшли близько 15 тисяч осіб, з них близько 3 тисяч приєдналися до лав ЗСУ. «Війна триває, і ми не знаємо, якими будуть наступні загрози», – каже заступник директора з питань муніципальної безпеки Києва

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