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ТОП новини
03 травня 2021, Київ 20:12
Фотогалереї
Православні християни світу вже вдруге святкують Великдень на тлі глобальної пандемії COVID-19 – фотогалерея
03 травня 2021, 19:05
Православні християни в цілому світі вдруге святкують свято Великодня на тлі карантинних обмежень
1
Прихожани Свято-Михайлівського Золотоверхого Собору в Києві зустрічають Благодатний Вогонь (Святе світло) з Єрусалима. Київ, 2 травня 2021 року
2
Віряни зі свічками чинять обхід навколо Сіонського Успенського патріаршого Собору в Тбілісі під час православної Великодньої служби. Тбілісі, Грузія. 2 травня 2021 року
3
Православні християни в Киргизстані чекають освячення своїх великодніх кошиків біля православної церкви в Бішкеку, Киргизстан. 2 травня 2021 року
4
Священник окроплює людей свяченою водою під час святкування Великодня в монастирі Чурчі в районі Оргей, Молдова. 2 травня 2021 року
5
Віряни під час Великоднього богослужіння у Високо-Петровському монастирі в Москві, Росія. 2 травня 2021 року
6
Родина під час православної Великодньої служби у вірменському соборі в Бухаресті, Румунія. 02 травня 2021 року
7
Православний митрополит Хризостом Дабро-Боснійської митрополії проводить Великоднє богослужіння в церкві в Сараєві, Боснія і Герцеговина
8
Македонські віряни тримають свічки під час Великоднього богослужіння біля головної православної Церкви Святого Климента в Скоп'є, Північна Македонія
9
Писанки на православній Великодній літургії у Храмі Святого Сави в Белграді, Сербія. 2 травня 2021 року
10
Люди шикуються в чергу, щоб відвідати Великодню літургію у Церкві Воскресіння Христового в Подгориці, Чорногорія
11
Духовенство Митрополії Сербської православної церкви в Чорногорії здійснює Великодню літургію в Церкві Воскресіння Христового в Подгориці 2 травня 2021 року
12
Болгарська православна християнка у захисній масці тримає свічку під час вечірнього пасхального богослужіння у Церкві св. Кирила та Мефодія в Іспериху, Болгарія
13
Православні християни несуть ікону Діви Марії під час Великодньої процесії біля Бачковського монастиря в Болгарії 3 травня 2021 року
Православні християни світу вже вдруге святкують Великдень на тлі глобальної пандемії COVID-19 – фотогалерея
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