Футболісти і клуби англійської Прем’єр-ліги бойкотували соцмережі, протестуючи проти расизму

Футболісти і клуби англійської Прем’єр-ліги добу бойкотували соціальні мережі, протестуючи проти політики платформ із боротьби з расизмом. До акції, організованої профспілкою футболістів і підтриманої міжнародною федерацією ФІФА, приєдналися гравці провідних клубів з аудиторією в сотні мільйонів осіб.

Протягом 24 годин від ранку п’ятниці гравці не писали нічого в фейсбуці, інстаграмі та твітері. Багато хто з учасників опублікували картинку з розповіддю про суть акції.

У заяві на сайті профспілки сказано, що деякі з учасників протесту отримали в мережах расистські коментарі, але сервіси на це ніяк не відреагували.

Бойкот соціальних мереж очолили захисники збірної Англії – гравець лондонського «Тоттенхема» Денні Роуз, який зазнав образ від вболівальників на расистському ґрунті під час матчу проти Чорногорії в березні, і футболіст «Манчестер Юнайтед» Кріс Смоллінг.

Він закликав соціальні мережі суворіше регулювати зміст сторінок своїх користувачів. «Прийшов час, коли твітеру, інстаграму і фейсбуку необхідно регулювати контент, нести відповідальність за ментальне здоров’я користувачів, незалежно від віку, статі, раси та доходу», – зазначив Кріс Смоллінг.

Сервіси на бойкот наразі не відповіли, повідомляє Associated Press.