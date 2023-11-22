Росія більше не витримує війну? Навіщо Путіну переговори і що Захід готує для України

Путін заговорив про переговори. Що це означає?

Російський президент Володимир Путін віртуально виступив на саміті країн G20. Він заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною, а це Україна, мовляв, вийшла з переговорного процесу сама.

Путін назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття». Крім того, він у своєму виступі заперечив вплив війни на світову економіку, вказавши, що причиною стресу є «непродумана макроекономічна політика деяких держав».

Президент США то очільник Китаю онлайн-саміт G20 пропустили.

Що означають слова Путіна? Армія РФ більше не може вести війну в Україні?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

«Мирний план» Трампа і реакція України

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