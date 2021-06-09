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10 червня 2021, Київ 03:31
Відео

Гайко Маас бачить можливість транспортування газу через Україну в довгостроковій перспективі (відео)

Гайко Маас бачить можливість транспортування газу через Україну в довгостроковій перспективі (відео)
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Гайко Маас бачить можливість транспортування газу через Україну в довгостроковій перспективі (відео)

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив у середу (9 червня), що в переговорах зі США щодо газопроводу «Північний потік-2» досягнутий прогрес і він вірить, що можуть бути створені умови для транспортування газу через Україну в довгостроковій перспективі.

Угода про транзит газу між Росією і Україною закінчується в 2024 році, але Гайко Маас сказав, що, за його словами, це обмеження можна подолати. «Я очікую, що ми зможемо створити умови для транспортування газу через Україну в довгостроковій перспективі», – заявив Маас у парламенті. Пізніше в Міністерстві закордонних справ Гайко Маас повідомив своєму українському колезі Дмитрові Кулебі, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель «уже багато років тому дала зрозуміти президентові Росії Володимирові Путіну, що завершення проєкту «Північний потік-2» пов’язано з паралельним транзитом газу через Україну». «Це було основою наших зусиль щодо укладання договору про транзит газу між Україною та Росією у 2019 році», – сказав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. (Відео Reuters)

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