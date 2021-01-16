Живими фарбами: Грузія до приходу «совєтів»

Люди і мальовничі міські пейзажі царської Грузії відображені в яскравих кольорах всесвітньо відомим фотографом.​

Це один з більш ніж 100 знімків, зроблених російським фотографом Сергієм Прокудіним-Горським на території нинішньої Грузії – тоді вона входила до складу Російської імперії. Ці дивовижні кольорові фотографії були зроблені незадовго до того, як революціонери, на чолі з Володимиром Леніним, захопили владу в Росії в 1917 році, а пізніше відправили свою завойовницьку Червону армію, щоб встановити комуністичне правління на Кавказі.

Прокудін-Горський (1863–1944) спочатку подорожував Кавказом зі своїм фотоапаратом у 1905 році, а потім повернувся в залиті сонцем регіони в 1912 році як один з перших практиків кольорової фотографії.

Прокудін-Горський удосконалив складний ранній метод кольорової фотографії, який вимагав знімати три окремих зображення кожної сцени з кольоровими фільтрами, розміщеними над об'єктивом. Коли три чорно-білі фотографії збиралися разом і крізь них просвічувалося червоне, зелене і синє світло, можна було проєктувати кольорове зображення.

Хоча він працював у щонайменше 16 країнах, понад чверть фотографій, які Прокудін-Горський зробив за межами своєї рідної Росії, були зроблені на території сьогоднішньої Грузії.