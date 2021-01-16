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16 січня 2021, Київ 21:09
Мультимедіа

Живими фарбами: Грузія до приходу «совєтів»

Фото:Sergei Prokudin-Gorsky (U.S. Library of Congress)

Люди і мальовничі міські пейзажі царської Грузії відображені в яскравих кольорах всесвітньо відомим фотографом.​

Відвідувачі джерела в Боржомі між 1905 і 1912 роками. Деякі в групі тримають чашки в руках після того, як випили «лікувальну» воду, якою місто всесвітньо відоме
Відвідувачі джерела в Боржомі між 1905 і 1912 роками. Деякі в групі тримають чашки в руках після того, як випили «лікувальну» воду, якою місто всесвітньо відоме

Це один з більш ніж 100 знімків, зроблених російським фотографом Сергієм Прокудіним-Горським на території нинішньої Грузії – тоді вона входила до складу Російської імперії. Ці дивовижні кольорові фотографії були зроблені незадовго до того, як революціонери, на чолі з Володимиром Леніним, захопили владу в Росії в 1917 році, а пізніше відправили свою завойовницьку Червону армію, щоб встановити комуністичне правління на Кавказі.

Хлопчики у військових кашкетах прищулюються від вечірнього сонця, поки Прокудін-Горський працює в Гаграх
Хлопчики у військових кашкетах прищулюються від вечірнього сонця, поки Прокудін-Горський працює в Гаграх

Прокудін-Горський (1863–1944) спочатку подорожував Кавказом зі своїм фотоапаратом у 1905 році, а потім повернувся в залиті сонцем регіони в 1912 році як один з перших практиків кольорової фотографії.

Батумі. Свіжовиловлена риба-гарнар (або: риба-вушанка), яку Прокудін-Горський назвав «морським півнем»
Батумі. Свіжовиловлена риба-гарнар (або: риба-вушанка), яку Прокудін-Горський назвав «морським півнем»

Прокудін-Горський удосконалив складний ранній метод кольорової фотографії, який вимагав знімати три окремих зображення кожної сцени з кольоровими фільтрами, розміщеними над об'єктивом. Коли три чорно-білі фотографії збиралися разом і крізь них просвічувалося червоне, зелене і синє світло, можна було проєктувати кольорове зображення.

Робітники готують до транспортування пляшки з газованою слабосоленою мінеральною водою «Боржомі»
Робітники готують до транспортування пляшки з газованою слабосоленою мінеральною водою «Боржомі»

Хоча він працював у щонайменше 16 країнах, понад чверть фотографій, які Прокудін-Горський зробив за межами своєї рідної Росії, були зроблені на території сьогоднішньої Грузії.

Тбілісі (до 1936 року відоме як Тифліс). Світлина з церкви Святого Давида. На момент створення цієї фотографії, більш століття тому, населення міста становило близько 160 000 осіб
Тбілісі (до 1936 року відоме як Тифліс). Світлина з церкви Святого Давида. На момент створення цієї фотографії, більш століття тому, населення міста становило близько 160 000 осіб
Чоловік, який тримає кілька машинок для стрижки волосся, позує поруч із пальмами-вітряками біля Батумі. Волокна з пальм можна використовувати для виготовлення мотузки, мішків та грубої тканини
Чоловік, який тримає кілька машинок для стрижки волосся, позує поруч із пальмами-вітряками біля Батумі. Волокна з пальм можна використовувати для виготовлення мотузки, мішків та грубої тканини
Білобородий мулла з групою своїх учнів під Батумі. Місто на Чорному морі було захоплене Османською імперією в 1547 році, і багато місцевих угруповань прийняли іслам до того, як Батумі знову був повернутий російськими і грузинськими військами в 1878 році
Білобородий мулла з групою своїх учнів під Батумі. Місто на Чорному морі було захоплене Османською імперією в 1547 році, і багато місцевих угруповань прийняли іслам до того, як Батумі знову був повернутий російськими і грузинськими військами в 1878 році
Вигляд на Сухумі з пароплавами, що стоять на якорі в його гавані
Вигляд на Сухумі з пароплавами, що стоять на якорі в його гавані
Популярне джерело в лісі, ймовірно, неподалік від Боржомі. Джерело вкрите графіті, переважно іменами людей
Популярне джерело в лісі, ймовірно, неподалік від Боржомі. Джерело вкрите графіті, переважно іменами людей
Монастир Новий Афон, побудований в кінці 1800-х років російськими ченцями. Вигляд на південь вздовж узбережжя Чорного моря в сторону Батумі
Монастир Новий Афон, побудований в кінці 1800-х років російськими ченцями. Вигляд на південь вздовж узбережжя Чорного моря в сторону Батумі
Робітник позує в бамбуковому гаю під Батумі. Завдяки м'якому субтропічному клімату уздовж узбережжя Чорного моря можна було вирощувати різні екзотичні культури, які не вижили б більше ніде в Російській імперії. Бамбук здебільшого використовувався для виготовлення меблів
Робітник позує в бамбуковому гаю під Батумі. Завдяки м'якому субтропічному клімату уздовж узбережжя Чорного моря можна було вирощувати різні екзотичні культури, які не вижили б більше ніде в Російській імперії. Бамбук здебільшого використовувався для виготовлення меблів
Бамбукові стовбури лежать всередині парових труб в майстерні під Батумі. Після обробки парою бамбук досить розм'якшується, щоб зігнутися у форму, необхідну для виготовлення меблів
Бамбукові стовбури лежать всередині парових труб в майстерні під Батумі. Після обробки парою бамбук досить розм'якшується, щоб зігнутися у форму, необхідну для виготовлення меблів
Грузинська жінка позує в своєму вбранні в невідомому місці
Грузинська жінка позує в своєму вбранні в невідомому місці
Резервуари для зберігання нафти стоять на пекучому сонці в Батумі. Місто процвітало після того, як у 1906 році був побудований найдовший в світі трубопровід, який пролягав на 885 кілометрів від багатих нафтових родовищ Баку, столиці Азербайджану, до Батумі. Потім танкери в чорноморському порту відправляли нафтопродукти на західні ринки
Резервуари для зберігання нафти стоять на пекучому сонці в Батумі. Місто процвітало після того, як у 1906 році був побудований найдовший в світі трубопровід, який пролягав на 885 кілометрів від багатих нафтових родовищ Баку, столиці Азербайджану, до Батумі. Потім танкери в чорноморському порту відправляли нафтопродукти на західні ринки
Чоловік викурює цигарку поруч з рослинами в Батумському ботанічному саду
Чоловік викурює цигарку поруч з рослинами в Батумському ботанічному саду
Доглянута садиба побіля «дороги», що веде до берега Чорного моря. Фотографія була зроблена з вершини пагорба з виглядом на село, відоме сьогодні як Бзибь, в сепаратистському регіоні Грузії Абхазії
Доглянута садиба побіля «дороги», що веде до берега Чорного моря. Фотографія була зроблена з вершини пагорба з виглядом на село, відоме сьогодні як Бзибь, в сепаратистському регіоні Грузії Абхазії
«Етюд дівчини» в яскравий літній день
«Етюд дівчини» в яскравий літній день
Будинок на вершині скелі в Тбілісі з небезпечною стежкою, що веде до річки і човна. Труба праворуч скидає стічні води в річку Мткварі
Будинок на вершині скелі в Тбілісі з небезпечною стежкою, що веде до річки і човна. Труба праворуч скидає стічні води в річку Мткварі
Човни простоюють на березі моря неподалік від Батумі
Човни простоюють на березі моря неподалік від Батумі

Після революції більшовиків 1917 року Прокудін-Горський втік з Росії і врешті-решт оселився в Парижі.

Незабаром після його смерті у 1944 році Бібліотека Конгресу США придбала 1902 зображення у родичів великого фотографа, зокрема 139 світлин, зроблених на території сучасної Грузії.

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