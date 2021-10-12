Донбасс. Главное за день: Россия отказывается предоставлять мирный план, Донетчина первая по заполненности ковидных коек

Коротко о главных событиях 12 октября, которые важны для украинского востока

Россия в ТКГ отказывается представить свой план прекращения войны на Донбассе

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, Украина представила свои письменные предложения, Россия до сих пор не сделала этого. Также украинская делегация не рассматривает так называемый «мирный план» от представителей группировок «ЛДНР», поскольку его должна подать Россия. Группировки не являются стороной переговорного процесса.

Зеленский о России

Россия несомненно является стороной конфликта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве. Напомним, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения.

Ситуация на фронте

Девять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 11 октября. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 1 нарушение. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

В Куйбышевском районе Донецка взорвалась подстанция

Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Алексей Кулемзин, передают информационные ресурсы группировки «ДНР». В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие крыши здания. По предварительной версии, произошел взрыв трансформатора.

Донетчина первая по заполненности ковидных отделений в Украине

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины. 74,5% ковидных коек в больницах области заняты больными по состоянию на сегодня. Также в настоящее время 72,5% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. В первую тройку антирейтинга вошли также Одесская и Запорожская области.

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