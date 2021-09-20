Донбасс. Главное за день: Прилепин в Госдуме, на Донетчине землятресение

Коротко о главных событиях 20 сентября, которые важны для украинского востока

Более 150 тысяч жителей ОРДЛО и Крыма, по заявлению РФ, проголосовали на выборах в Госдуму России

Эту цифру озвучил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский, передает ТАСС. Напомним: выборы в Госдуму России прошли с 17 по 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Подробнее – здесь.

Прилепин и Вассерман прошли в Госдуму

Писатель, участник группировки «ДНР» Захар Прилепин и журналист Анатолий Вассерман проходят на выборах в Госдуму. Об это сообщает ЦИК России. Напомним ранее СБУ открыла в отношении Вассермана уголовное дело. Его обвиняют в «распространении материалов, которые содержат призывы к изменению границ территории Украины». Прилепина спецслужба обвиняет в «участии в террористической организации» и «финансировании терроризма».

Ситуация на фронте

Восемь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 19 сентября. Один украинский военный был ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня на Донбассе было тихо. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

СБУ задержала возможного участника штурма управления спецслужбы в Луганске в 2014 году

По данным следствия житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к незаконным группировкам, которые штурмовали управление СБУ. Потом он нес службу на блокпосту возле Станицы Луганской – проверял граждан, которые пересекали мост через Северский Донец. Позже скрывался от украинских правоохранителей на подконтрольной Киеву территории. Мужчине грозит 8 лет лишения свободы.

ДТП в Воронежской области России

Восемь жителей неподконтрольной Киеву части Донецкой области пострадали в результате ДТП на дороге М-4 «Дон». Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ДНР». Пострадавших доставили в больницу.

На Донетчине зафиксировали землетрясение

Об этом сообщил Главный центр специального контроля. По данным центра толчки были магнитудой 3,3. Эпицентром стал Добропольский район. Эксперты отмечают, что землетрясение магнитудой 3 балла почти неощутимо для человека, если только он не находится в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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