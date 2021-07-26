Донбасс. Главное за день: в ООС семеро раненых, Мамедов уходит из Офиса прокурора

Коротко о главных событиях 26 июля, которые важны для украинского востока.

В зоне ООС – обострение

Семеро украинских военных получили ранения и травмы сегодня на Донбассе, сообщает штаб ООС. Российские гибридные силы 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения. 25 июля двое украинских военных получили осколочные ранения и травмы. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах своих позиций.

Мамедов увольняется из «Департамента войны»

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов увольняется со своей должности из-за давления со стороны Офиса Генпрокурова. Он вел производства по военным преступлениям в оккупированных Крыму и части Донбасса, сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет его интересы. В июне Мамедова лишили руководства департаментом. Его представители подчеркивают, что законных оснований для увольнения нет. Офис генпрокурора и СБУ пока что обвинения в свой адрес не прокомментировали.

Итоги «переписи ДНР» не расскажут

Подконтрольная России группировка «ДНР» говорит, что из-за пандемии коронавируса остановила подведение итогов «переписи населения», проведенной в ОРДЛО в 2019 году. Когда будут обнародованы итоги «переписи» – неизвестно. Что за «перепись» – рассказываем здесь.

Открывают новые пункты вакцинации

Они заработали в Мариуполе, сообщает пресс-служба горсовета. Пункты открыли на базе ТРЦ «ПортСити» и в «Мультицентре». Пункт в «ПортСити» будет работать ежедневно без выходных с 15 до 19 часов. В «Мультицентре» – с понедельника по субботу с 9 до 14 часов.

И еще в регионе

К 30-й годовщине независимости Украины состоится марафонский пробег Львов-Северодонецк. Пробег пройдет по дорогам Львовской, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

На яхте, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, отметила свой 52-й день рождения певица и актриса Дженнифер Лопес. Там она праздновала в компании актера Бена Аффлека, пишет Daily Mail.

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